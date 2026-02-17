Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 500

Andrés no quiere renunciar a Begoña y le propone ser amantes: “¿Por qué negarte al amor?”

El pequeño de los De la Reina lanza un intento más por conquistar a Begoña quien está entre la espada y la pared con su situación.

Begoña

Publicidad

Begoña y Andrés siguen sufriendo mucho por no poder estar juntos. Pese a que Andrés consiguió la nulidad de su matrimonio con María, Begoña sigue junto a su marido Gabriel, por su hijo Juanito y por Julia.

“Sé que lo nuestro es lo más auténtico y profundo que hemos tenido en la vida”, ha insistido Andrés. A pesar de las intenciones de él, Begoña no ha dado su brazo a torcer, y no porque no le gustaría...

Andrés sigue insistiendo y sus sentimientos le impiden hacerse a la idea de cesar su insistencia con Begoña.

“Por más que me lo digas no vas a obtener la respuesta que quieres” le ha aclarado la mujer de Gabriel. "No puedo tener una familia y entregarme a un hombre que no es mi marido"; le ha explicado ella. No quiere volver a hacerle daño a Julia...

El pequeño de los De la Reina está dispuesto a todo para que su amor sea correspondido. ¿Acabarán cediendo a sus deseos?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Begoña

Andrés no quiere renunciar a Begoña y le propone ser amantes: “¿Por qué negarte al amor?”

Marloe

¡Pasión en la fábrica! Marta sorprende a Cloe por su cumpleaños y sube la temperatura en el despacho

Valentina

Valentina, desconsolada, le confiesa a Claudia y a Carmen su secreto: “Mi exnovio me forzó”

Luis
Capítulo 500

Luis se despide de su familia antes comenzar su nueva vida en Barcelona: “¡Hasta pronto!”

Miguel
Capítulo 500

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida
#Seyfer

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

Antes de que se produjera el esperadísimo reencuentro con Seyran, Ferit estaba hundido en dudas. No sabía si quedarse en casa o enfrentarse a la realidad. Ha sido su madre, Gülgün, quien con una charla llena de sinceridad ha logrado que su hijo deje atrás el miedo al qué dirán.

Así comenzo su andadura en El tiempo entre costuras
No te lo pierdas

Descubre las primeras imágenes de Sira, la nueva serie para el Prime Time de Antena 3, con Adriana Ugarte como protagonista

Sira, la nueva y esperada apuesta de ficción para el prime time de Antena 3, inspirada en la novela homónima de María Dueñas, ya lanza sus primeras imágenes.

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante segundo capítulo de En tierra lejana

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante último capítulo de En tierra lejana

Demir intenta estallar una guerra entre los Albora y los Baybars: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Demir intenta estallar una guerra entre los Albora y los Baybars: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Publicidad