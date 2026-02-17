Andrés no quiere renunciar a Begoña y le propone ser amantes: “¿Por qué negarte al amor?”

Begoña y Andrés siguen sufriendo mucho por no poder estar juntos. Pese a que Andrés consiguió la nulidad de su matrimonio con María, Begoña sigue junto a su marido Gabriel, por su hijo Juanito y por Julia.

“Sé que lo nuestro es lo más auténtico y profundo que hemos tenido en la vida”, ha insistido Andrés. A pesar de las intenciones de él, Begoña no ha dado su brazo a torcer, y no porque no le gustaría...

Andrés sigue insistiendo y sus sentimientos le impiden hacerse a la idea de cesar su insistencia con Begoña.

“Por más que me lo digas no vas a obtener la respuesta que quieres” le ha aclarado la mujer de Gabriel. "No puedo tener una familia y entregarme a un hombre que no es mi marido"; le ha explicado ella. No quiere volver a hacerle daño a Julia...

El pequeño de los De la Reina está dispuesto a todo para que su amor sea correspondido. ¿Acabarán cediendo a sus deseos?