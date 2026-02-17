Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

Sus palabras nos ayudan a entender que querer de verdad no es depender de nadie, dándonos una lección que nos hace ver el amor de una forma mucho más sana y real.

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

Publicidad

Bahar ha abierto su corazón para hablar de lo que siente de verdad. Después de todo lo que ha pasado, se ha dado cuenta de que el amor no es como lo cuentan en las películas. No se trata de no poder respirar sin el otro, sino de algo mucho más profundo y generoso.

“Incluso en las películas amar a alguien se representaba con frases como 'no puedo vivir sin ti' o 'sin ti me muero'”, ha recordado Bahar con melancolía. Sin embargo, ha aprendido que la realidad es muy distinta. Para ella, amar de verdad a veces significa dejar ir a las personas para que puedan buscar su propia felicidad, aunque eso signifique decir adiós en silencio mientras les ves marchar hacia una nueva vida.

Bahar tiene claro que su historia con Evren siempre ha sido especial porque se ha basado en la libertad. Ha dicho que uno puede vivir sin la persona a la que ama, pero que lo verdaderamente hermoso es elegir estar con ella aun sabiendo que no la necesitas para sobrevivir. Según ella, querer ser más feliz al lado de alguien es lo que cuenta, siempre que tu felicidad no dependa solo de esa persona.

Al final, Bahar nos ha dejado una frase para pensar: “De lo contrario, no es amor, solo es escapar de la soledad”. Con este gran paso adelante, demuestra que está preparada para vivir bajo sus propias reglas y construir un futuro mucho mejor.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

María León

Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

German Alcarazu

Germán Alcarazu es Nicolás en la segunda temporada de Entre Tierras: "Salir del pueblo le ha hecho descubrir mundo"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso

Resumen del último capítulo de Sueños de libertad: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina
Resumen

Capítulo 500 de Sueños de libertad; 17 de febrero: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina

Begoña
Capítulo 500

Andrés no quiere renunciar a Begoña y le propone ser amantes: “¿Por qué negarte al amor?”

El pequeño de los De la Reina lanza un intento más por conquistar a Begoña quien está entre la espada y la pared con su situación.

Marloe
Capítulo 500

¡Pasión en la fábrica! Marta sorprende a Cloe por su cumpleaños y sube la temperatura en el despacho

Para celebrar el cumpleaños de la francesa, ambas han mantenido un fogoso encuentro. ¡Ellas viven su amor por todo lo alto!

Valentina

Valentina, desconsolada, le confiesa a Claudia y a Carmen su secreto: “Mi exnovio me forzó”

Luis

Luis se despide de su familia antes comenzar su nueva vida en Barcelona: “¡Hasta pronto!”

Miguel

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

Publicidad