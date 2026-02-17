El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

Bahar ha abierto su corazón para hablar de lo que siente de verdad. Después de todo lo que ha pasado, se ha dado cuenta de que el amor no es como lo cuentan en las películas. No se trata de no poder respirar sin el otro, sino de algo mucho más profundo y generoso.

“Incluso en las películas amar a alguien se representaba con frases como 'no puedo vivir sin ti' o 'sin ti me muero'”, ha recordado Bahar con melancolía. Sin embargo, ha aprendido que la realidad es muy distinta. Para ella, amar de verdad a veces significa dejar ir a las personas para que puedan buscar su propia felicidad, aunque eso signifique decir adiós en silencio mientras les ves marchar hacia una nueva vida.

Bahar tiene claro que su historia con Evren siempre ha sido especial porque se ha basado en la libertad. Ha dicho que uno puede vivir sin la persona a la que ama, pero que lo verdaderamente hermoso es elegir estar con ella aun sabiendo que no la necesitas para sobrevivir. Según ella, querer ser más feliz al lado de alguien es lo que cuenta, siempre que tu felicidad no dependa solo de esa persona.

Al final, Bahar nos ha dejado una frase para pensar: “De lo contrario, no es amor, solo es escapar de la soledad”. Con este gran paso adelante, demuestra que está preparada para vivir bajo sus propias reglas y construir un futuro mucho mejor.