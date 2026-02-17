Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso

En el próximo capítulo de Sueños de libertad,

Begoña, Gabriel, Julia y Juanito llegarán a su nueva casa. Ella sigue sin confiar en Gabriel, pero sus hijos siguen siendo lo más importante para ella. Tanto, que se despedirá de Andrés con un último beso… ¿será este un punto final en su relación?

Por otro lado, parece que Carmen no acabará de sentirse del todo cómoda en la casa de los De la Reina desde que se mudó allí con Tasio. Y es que adaptarse… ¡lleva su tiempo!

Además, Miguel recibirá una carta de un laboratorio, ¿será esta su gran oportunidad profesional?

Por su parte, Valentina les pedirá a Claudia y Carmen que no cuenten su secreto a nadie. Y es que desde que Rodrigo llegó a la colonia, la joven a estado en constante estado de alerta.

Por último, Nieves se encontrará con Marisol a quien desde luego no se esperaba. La secretaria le explicará, “al final me quedo en Toledo”. ¿Se enterará la esposa de Pablo Salazar del verdadero motivo de Marisol por asentarse en la colonia?

