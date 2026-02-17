Antena3
Capítulo 500

¡Pasión en la fábrica! Marta sorprende a Cloe por su cumpleaños y sube la temperatura en el despacho

Para celebrar el cumpleaños de la francesa, ambas han mantenido un fogoso encuentro. ¡Ellas viven su amor por todo lo alto!

Marloe

Julio Gil López
Publicado:

Marta y Cloe tienen una relación clandestina consolidada, donde ambas están muy cómodas. Lejos quedaron las dudas de los inicios. La pareja está mejor que nunca y sus confidencias y encuentros son cada vez más intensos.

Con motivo del cumpleaños de Cloe, Marta ha querido tener un detalle especial y le ha regalado una pulsera en la que ha hecho grabar la fecha en la que se conocieron: “Jamás podré olvidar la primera vez que te vi”.

Marta y Cloe han recordado cómo se conocieron, y cómo poco a poco Cloe consiguió conquistarla: "Bajaste mis defensas", ha dicho Marta.

Tras un repaso por los primeros momentos de su relación, las amantes han dejado fluir sus deseos y se han dejado llevar en un intenso encuentro de pasión.

¿Lograrán #Marloe seguir juntas sin que nadie más lo sepa?

Series

Marloe

Valentina

Valentina, desconsolada, le confiesa a Claudia y a Carmen su secreto: “Mi exnovio me forzó”

Luis

Luis se despide de su familia antes comenzar su nueva vida en Barcelona: “¡Hasta pronto!”

Miguel
Capítulo 500

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida
#Seyfer

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

Así comenzo su andadura en El tiempo entre costuras
No te lo pierdas

Descubre las primeras imágenes de Sira, la nueva serie para el Prime Time de Antena 3, con Adriana Ugarte como protagonista

Sira, la nueva y esperada apuesta de ficción para el prime time de Antena 3, inspirada en la novela homónima de María Dueñas, ya lanza sus primeras imágenes.

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer
Después de En tierra lejana

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer

El matrimonio entre el hijo de Bahar y la hermana de Harun no va nada bien y Seren aprovecha la ocasión perfecta para dejarle claro a su exmarido que sabe que está deseando separarse.

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante segundo capítulo de En tierra lejana

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante último capítulo de En tierra lejana

Demir intenta estallar una guerra entre los Albora y los Baybars: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Demir intenta estallar una guerra entre los Albora y los Baybars: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Natalia Sánchez

¡Felicidades! Sueños de libertad cumple 500 capítulos y el elenco de la serie lo celebra por todo lo alto

