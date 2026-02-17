¡Pasión en la fábrica! Marta sorprende a Cloe por su cumpleaños y sube la temperatura en el despacho

Marta y Cloe tienen una relación clandestina consolidada, donde ambas están muy cómodas. Lejos quedaron las dudas de los inicios. La pareja está mejor que nunca y sus confidencias y encuentros son cada vez más intensos.

Con motivo del cumpleaños de Cloe, Marta ha querido tener un detalle especial y le ha regalado una pulsera en la que ha hecho grabar la fecha en la que se conocieron: “Jamás podré olvidar la primera vez que te vi”.

Marta y Cloe han recordado cómo se conocieron, y cómo poco a poco Cloe consiguió conquistarla: "Bajaste mis defensas", ha dicho Marta.

Tras un repaso por los primeros momentos de su relación, las amantes han dejado fluir sus deseos y se han dejado llevar en un intenso encuentro de pasión.

¿Lograrán #Marloe seguir juntas sin que nadie más lo sepa?