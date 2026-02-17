Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 500

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

Luz quiere que sea el hijo de Pablo Salazar el que se quede con las riendas del dispensario, pero parece que él se niega.

Miguel

Publicidad

Tras la dimisión de Luis de la fábrica, el perfumista ha convencido a su mujer para empezar una nueva vida en Barcelona. Su proyecto consistirá en abrir una nueva tienda de perfumes y cremas junto a Luz.

Luz dejará atrás su puesto de médico de la colonia, trabajo que le costó mucho conseguir. Para quedarse tranquila, la doctora ha pensado en Miguel Salazar como su sustituto, pese a que el joven médico se ha negado alegando que su “mayor interés es la investigación”.

A pesar de la insistencia de Luz, el hijo de la familia Salazar lo tiene claro. Su dificultad para las relaciones sociales ha hecho que Miguel no tenga ningún tipo de interés. “La máxima interacción social que aspiro en mi vida son las conferencias y la docencia” ha explicado el joven.

Luz ha pensado en el Miguel dada su buena experiencia con la enfermedad de Juanito y la buena repercusión que tuvo en su recuperación.

¿Aceptará finalmente Miguel la proposición de Luz?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Miguel

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

¿Por qué fue Ferit a la boda? El consejo de su madre que lo cambió todo en Una nueva vida

Así comenzo su andadura en El tiempo entre costuras

Descubre las primeras imágenes de Sira, la nueva serie para el Prime Time de Antena 3, con Adriana Ugarte como protagonista

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer
Después de En tierra lejana

"¿Me estás tirando los tejos?": Seren pone a prueba a Uras esta noche en Renacer

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante segundo capítulo de En tierra lejana
Resumen

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante último capítulo de En tierra lejana

Demir intenta estallar una guerra entre los Albora y los Baybars: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana
Avance

Demir intenta estallar una guerra entre los Albora y los Baybars: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Demir pretende llevarse al pequeño Cihan Deniz, lo que sería un detonante para una guerra entre las dos familias.

Natalia Sánchez
Capítulo 500

¡Felicidades! Sueños de libertad cumple 500 capítulos y el elenco de la serie lo celebra por todo lo alto

Todos el elenco de la serie celebra con sus fans haber llegado a los 500 capítulos de emisión. ¡Disfrútalo!

La serie supera a todos los competidores

En tierra lejana triunfa el lunes con un 12,8% de cuota de pantalla

¿Aliado o lobo con piel de cordero? Özkan se acerca a Alya para ganarse su confianza

¿Aliado o lobo con piel de cordero? Özkan se acerca a Alya para ganarse su confianza

Perdiendo el juicio

Este jueves, nuevo capítulo de Perdiendo el juicio: "Quiero contratarte para que defiendas a Daniela"

Publicidad