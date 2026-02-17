Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

Tras la dimisión de Luis de la fábrica, el perfumista ha convencido a su mujer para empezar una nueva vida en Barcelona. Su proyecto consistirá en abrir una nueva tienda de perfumes y cremas junto a Luz.

Luz dejará atrás su puesto de médico de la colonia, trabajo que le costó mucho conseguir. Para quedarse tranquila, la doctora ha pensado en Miguel Salazar como su sustituto, pese a que el joven médico se ha negado alegando que su “mayor interés es la investigación”.

A pesar de la insistencia de Luz, el hijo de la familia Salazar lo tiene claro. Su dificultad para las relaciones sociales ha hecho que Miguel no tenga ningún tipo de interés. “La máxima interacción social que aspiro en mi vida son las conferencias y la docencia” ha explicado el joven.

Luz ha pensado en el Miguel dada su buena experiencia con la enfermedad de Juanito y la buena repercusión que tuvo en su recuperación.

¿Aceptará finalmente Miguel la proposición de Luz?