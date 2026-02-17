Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Perdiendo el juicio

Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

En Perdiendo el juicio, el despacho de Gabriel Ochoa es todo lo contrario al orden milimétrico del bufete de César. Hemos preguntado a Carol Rovira y María León cómo describirían ese universo tan particular… y su respuesta no deja indiferente.

María León

Publicidad

Si algo caracteriza a Perdiendo el juicio es la convivencia de dos mundos opuestos dentro de la abogacía. Frente a la pulcritud y elegancia del despacho de César, el de Castro y Ochoa parece un auténtico torbellino donde el desorden manda.

Pero ¿es realmente caos o hay método detrás? Hemos querido preguntárselo a Carol Rovira y María León, que conocen muy bien ese entorno desde dentro de la ficción. Ambas coinciden en que, aunque a simple vista pueda parecer un desastre, todo termina teniendo sentido.

Porque en el despacho de Gabriel, entre papeles, improvisación y dinámicas poco convencionales, siempre hay una estrategia. Puede que no sea el camino más recto… pero funciona.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

El gran aprendizaje de Bahar sobre el amor que te hará entender por qué elegimos estar con alguien

María León

Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

German Alcarazu

Germán Alcarazu es Nicolás en la segunda temporada de Entre Tierras: "Salir del pueblo le ha hecho descubrir mundo"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña se despide para siempre de Andrés con un último beso

Resumen del último capítulo de Sueños de libertad: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina
Resumen

Capítulo 500 de Sueños de libertad; 17 de febrero: Tasio y Carmen se instalan en casa de los De la Reina

Begoña
Capítulo 500

Andrés no quiere renunciar a Begoña y le propone ser amantes: “¿Por qué negarte al amor?”

El pequeño de los De la Reina lanza un intento más por conquistar a Begoña quien está entre la espada y la pared con su situación.

Marloe
Capítulo 500

¡Pasión en la fábrica! Marta sorprende a Cloe por su cumpleaños y sube la temperatura en el despacho

Para celebrar el cumpleaños de la francesa, ambas han mantenido un fogoso encuentro. ¡Ellas viven su amor por todo lo alto!

Valentina

Valentina, desconsolada, le confiesa a Claudia y a Carmen su secreto: “Mi exnovio me forzó”

Luis

Luis se despide de su familia antes comenzar su nueva vida en Barcelona: “¡Hasta pronto!”

Miguel

Luz le propone a Miguel Salazar que sea él su sustituto como médico oficial en el dispensario, ¿aceptará?

Publicidad