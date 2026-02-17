Carol Rovira y María León definen el despacho de Castro y Ochoa: “Caos… pero con sentido”

Si algo caracteriza a Perdiendo el juicio es la convivencia de dos mundos opuestos dentro de la abogacía. Frente a la pulcritud y elegancia del despacho de César, el de Castro y Ochoa parece un auténtico torbellino donde el desorden manda.

Pero ¿es realmente caos o hay método detrás? Hemos querido preguntárselo a Carol Rovira y María León, que conocen muy bien ese entorno desde dentro de la ficción. Ambas coinciden en que, aunque a simple vista pueda parecer un desastre, todo termina teniendo sentido.

Porque en el despacho de Gabriel, entre papeles, improvisación y dinámicas poco convencionales, siempre hay una estrategia. Puede que no sea el camino más recto… pero funciona.