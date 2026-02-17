Antena3
Germán Alcarazu es Nicolás en la segunda temporada de Entre Tierras: "Salir del pueblo le ha hecho descubrir mundo"

Entrevistamos a Germán Alcarazu, que da vida a Nicolás en la segunda temporada de Entre Tierras que se estrena el 15 de marzo en atresplayer.

Si en la primera temporada conocimos a Nicolás siendo apenas un niño, en esta segunda temporada, nos reencontramos con Nicolás convertido en un hombre. Germán Alcarazu asume el reto de dar vida al hijo de Manuel en un momento clave para el personaje.

“En esta nueva temporada llega del servicio militar obligatorio. El salir del pueblo le ha hecho descubrir un mundo que él desconocía. Se ha dado cuenta de que el mundo es mucho más grande y eso crea en él ansias de más”, explica el actor.

La experiencia fuera del entorno rural marca un antes y un después en Nicolás. El joven regresa con nuevas inquietudes y una mirada distinta hacia su futuro: “Tiene ganas de emprender, de hacer cosas que nunca se había parado a pensar”, añade Alcarazu.

Ese deseo de crecer y explorar nuevas oportunidades puede generar tensiones con el legado familiar y la fuerte conexión con la tierra que define a los Cervantes.

"En esta nueva temporada, Nicolás llega del servicio militar obligatorio con muchas ganas de emprender"

Para preparar el papel, el actor se ha apoyado profundamente en el trabajo previo de los guionistas: “He analizado todo lo que he podido sin olvidarme de dónde partía el personaje, haciéndome muchas preguntas para ver qué es lo que le ha podido llevar a ser como es ahora, para crear una historia completa”, cuenta.

El resultado es un Nicolás más complejo, marcado por el pasado, pero impulsado por nuevas ambiciones.

María y Manuela, su pilar fundamental

Si hay algo que define a Nicolás es su vínculo con su familia. La relación con María está marcada por la admiración y el agradecimiento: “Nicolás siente adoración. Está muy agradecido por todo lo que su madre ha hecho por él a pesar de todas las dificultades”.

Con su hermana Manuela comparte un lazo igual de fuerte, aunque sus personalidades sean muy distintas: “Nicolás siente un amor incondicional por su hermana, aunque sean muy diferentes entre ellos. Hay algo entre ellos que es mucho más fuerte que lo que les separa”.

Y en esta nueva etapa también habrá espacio para los sentimientos. Nicolás conocerá el amor y lo hará sin medias tintas: “Lo va a vivir con mucha intensidad”, adelanta el actor. ¡No te lo puedes perder! El 15 de marzo estreno en atresplayer.

