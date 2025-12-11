Antena3
Capítulo 455

Delia se posiciona del lado de Gabriel y miente ante los De la Reina: “No fui una buena madre”

La mujer decide proteger a su hijo y se pone de su lado frente a su familia.

Las cosas estaban muy tensan entre Delia y Gabriel desde que la mujer llegó a Toledo. El abogado quería que su madre volviese a Tenerife, pero María le aconsejó que debía ganarse su confianza para alejar a Andrés y recuperar a Damián y a Begoña.

Así, Gabriel le pide perdón a su madre y le dice que, si sigue creyendo a Andrés, al final se quedará sola.

La mujer, entonces, decide ponerse en el bando de su hijo. Delia habla a la familia de su pasado: la vida de su hijo estuvo marcada por la tragedia de su padre: Bernardo, que les llevó a la ruina.

Delia miente diciendo que fue ella quien empezó a odiar a quien creía que era responsable de todas sus desgracias: Damián.

Ella se esforzó para que su odio estuviese en su vida, pero Gabriel fue bondadoso y se acercó a su familia para conocerla, y aquí ha encontrado el cariño de los suyos y a una mujer maravillosa.

¡Andrés queda en shock! ¿Por qué Delia está mintiendo? El joven De la Reina se marcha conteniendo toda su ira sin entender nada.

Series

