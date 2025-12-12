La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

Como Saúl no ha denunciado a César por haberle agredido y sigue teniendo el vídeo que compromete a su padre, Amanda se ha visto obligada a continuar sometida a su chantaje y ha salido a cenar con él.

Al ver la cara de incomodidad de la hija de Octavio durante la cena, Saúl se cabrea y da un golpe en la mesa: “¿Por qué eres tan negativa?”. Amanda, asustada, decide mantener el tipo al comprobar los bruscos cambios de humor que puede tener el hermano de Mónica.

Acto seguido, Saúl saca una caja de su bolsillo y le muestra a Amanda un anillo mientras le explica lo importante que es para él. “¿Quieres casarte conmigo?”, le pregunta. ¡Amanda no da crédito ante tanta locura!

Por suerte para la joven, el teléfono de Saúl suena para interrumpir este momento. Es Nando avisándole de que alguien ha robado su ordenador. ¿Cómo actuará ahora Saúl que ha perdido su gran baza?