Andrés acusa a Begoña de haberse casado con Gabriel para huir de lo que realmente siente: “Has vuelto a elegir a la persona equivocada”

Andrés se marchó de casa justo después de la boda entre Begoña y Gabriel. El joven ha estado en Tenerife, pero no le cuenta a nadie que estuvo allí y que ha estado visitando a Delia, la madre de Gabriel.

Tras su vuelta, el joven habla con Begoña. ¡Tiene una conversación pendiente! Andrés le dice que ha dado prisa en casarse huyendo de sus verdaderos sentimientos.

“Tu boda ha sido un salto al vacío”, le dice Andrés; pero Begoña ya está cansada del mismo discurso de siempre.

La enfermera le dice que está muy ilusionada con su nueva vida junto a Gabriel, que se casó con él porque le quiere y que no quiere que nadie le empañe este bonito momento.

Andrés, sin embargo, le dice que ha vuelto a casarse con la persona equivocada como con Jesús. Le dice que Gabriel les ha engañado a todos y le dice que es un gran error QUE SU PRIMO SE CONVIERTA EN EL PADRE DE JULIA, tras haberla adoptado. ¿Qué pasará ahora?