¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

Que Aparicio se presente a las alecciones es algo que ha tomado a muchos por sorpresa. Ni a Amanda, ni a Mariví, ni a César les hace gracia que un tipo tan corrupto pueda tomar decisiones importantes en el pueblo y es por eso por lo que la madre de Álvaro tiene una idea rondando su cabeza.

“No soporto ver cómo le hacéis la pelota a semejante mafioso”, le espeta Mariví a su hijo. Para ella, los principios son lo más importante y no entiendo cómo Álvaro puede llegar a apoyar a alguien así.

En mitad de la conversación, Mariví le insinúa a Álvaro que podría presentarse a las elecciones y plantarle cara a Aparicio. “Yo tengo algo a favor que ellos no tienen: conozco a la gente”.

A Álvaro le parece una pésima idea que su madre se enfrente a alguien tan peligroso, pero Mariví parece segura de sus palabras y no permitirá que nadie la frene. ¿Acabará presentándose a las elecciones?