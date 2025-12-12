“Tú y yo dejaremos juntos esta vida”: Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

Seyran vive sus horas más oscuras. Akin y su madre la han secuestrado y la tienen encerrada, en un lugar donde su vida corre más peligro que nunca. Nadie sabe dónde está y el tiempo juega en su contra.

De pronto, a Ferit le llega un audio desgarrador al móvil. Es la voz de Seyran, rota, y se escucha claramente que le están haciendo daño. El mensaje lo deja hundido y desesperado.

Mezide la obliga a entrar en una sala preparada para torturarla. Su venganza contra Hattuç empieza de la forma más cruel posible. Y Akin no se esconde: “No te resistas, no sirve de nada. Tú y yo dejaremos juntos esta vida”.

Para Akin, Seyran y él tienen las horas contadas. Ferit, en cambio, solo piensa en una cosa: encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

