Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

“Tú y yo dejaremos juntos esta vida”: Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

En el próximo capítulo, Seyran lucha por sobrevivir mientras Ferit hace todo lo posible por encontrarla. ¿Llegará a tiempo?

Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

Publicidad

Seyran vive sus horas más oscuras. Akin y su madre la han secuestrado y la tienen encerrada, en un lugar donde su vida corre más peligro que nunca. Nadie sabe dónde está y el tiempo juega en su contra.

De pronto, a Ferit le llega un audio desgarrador al móvil. Es la voz de Seyran, rota, y se escucha claramente que le están haciendo daño. El mensaje lo deja hundido y desesperado.

Mezide la obliga a entrar en una sala preparada para torturarla. Su venganza contra Hattuç empieza de la forma más cruel posible. Y Akin no se esconde: “No te resistas, no sirve de nada. Tú y yo dejaremos juntos esta vida”.

Para Akin, Seyran y él tienen las horas contadas. Ferit, en cambio, solo piensa en una cosa: encontrarla antes de que sea demasiado tarde.

Este domingo, capitulazo imperdible a las 22:00 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

“Tú y yo dejaremos juntos esta vida”: Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”
Mejores momentos | Capítulo 50

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?
Mejores momentos | Capítulo 50

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Mónica muere estrangulada a manos de Saúl
Mejores momentos | Capítulo 49

Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

La mujer de Octavio estaba a punto de terminar con el chantaje de su hermano, pero éste la ha pillado y ha acabado con su vida.

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!
Mejores momentos | Capítulo 49

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

El expresidiario se ha presentado en la puerta de la mansión de los Oramas y ha observado a su exnovia con una mirada desafiante.

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas: escuchan por primera vez el latido de su bebé

Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

“No puedo delatarte”: Amanda le oculta a Octavio la razón por la que Saúl le enseñó el vídeo tras una profunda conversación

Publicidad