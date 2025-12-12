Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nuevo rico

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

El gallego da vida al hijo de los Barba Peláez, un joven aparentemente creído y prepotente que promete sorprender al espectador.

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Publicidad

Braulio es el único hijo que han tenido los Barba Peláez y ha heredado de su padre el olfato para los negocios. Desde que cogieron las riendas del Aserradero las condiciones de las trabajadoras han empeorado notablemente.

Roque Ruíz es el actor que da vida a este personaje y lo define como “un nuevo rico con orígenes humildes”. Braulio es una persona muy segura de sí misma y está muy orgulloso de lo que ha conseguido por él mismo.

A Braulio le encantaría prosperar y continuar la línea familiar. Roque destaca que “tiene mucho olfato social y muy buen ojo para leer una situación y a la gente”. Y eso lo comprobaremos en los próximos capítulos.

El personaje de Braulio les dará más de un quebradero de cabeza a los Valdés Lazariego y promete sorprender al espectador con sus tramas. ¡Descubre todo lo que nos ha contado el actor sobre él en el vídeo de arriba!

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Carlota Baró es Renata en Las hijas de la criada: “Trata de sobrevivir a toda costa”

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

“Tú y yo dejaremos juntos esta vida”: Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

La obsesión de Saúl no tiene límites y propone matrimonio a Amanda: “¿Quieres casarte conmigo?”

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones
Mejores momentos | Capítulo 50

¿Próxima alcaldesa de Oramas? Mariví amenaza con presentarse a las elecciones

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”
Mejores momentos | Capítulo 50

César descubre el vídeo del chantaje de Saúl a Amanda: “Vamos a ir a la Guardia Civil”

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?
Mejores momentos | Capítulo 50

Carmen organiza una encerrona a Julia y David para que cenen juntos, ¿cómo acabará su cita?

Los dos jóvenes se han sentado a cenar en la cocina y han recordado todo lo que ocurrió entre ellos.

Mónica muere estrangulada a manos de Saúl
Mejores momentos | Capítulo 49

Triste final: Mónica muere estrangulada a manos de Saúl

La mujer de Octavio estaba a punto de terminar con el chantaje de su hermano, pero éste la ha pillado y ha acabado con su vida.

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

Nando intenta intimidar a Julia… ¡y David saca la cara por ella!

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

“No te acerques a Amanda porque te mato”: César pierde los nervios y agrede a Sául

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas

Amanda y César viven el momento más emotivo de sus vidas: escuchan por primera vez el latido de su bebé

Publicidad