Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Braulio es el único hijo que han tenido los Barba Peláez y ha heredado de su padre el olfato para los negocios. Desde que cogieron las riendas del Aserradero las condiciones de las trabajadoras han empeorado notablemente.

Roque Ruíz es el actor que da vida a este personaje y lo define como “un nuevo rico con orígenes humildes”. Braulio es una persona muy segura de sí misma y está muy orgulloso de lo que ha conseguido por él mismo.

A Braulio le encantaría prosperar y continuar la línea familiar. Roque destaca que “tiene mucho olfato social y muy buen ojo para leer una situación y a la gente”. Y eso lo comprobaremos en los próximos capítulos.

El personaje de Braulio les dará más de un quebradero de cabeza a los Valdés Lazariego y promete sorprender al espectador con sus tramas. ¡Descubre todo lo que nos ha contado el actor sobre él en el vídeo de arriba!