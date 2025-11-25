Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 444 de Sueños de libertad; 25 de noviembre: Andrés viaja a Tenerife a hablar con la madre de Gabriel

Andrés se ha presentado en Tenerife para hablar con Delia, la madre de Gabriel y pretende conseguir toda la información que pueda incriminar a su primo.

Delia y Andrés

Publicidad

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Joaquín sigue preocupado por la salud de Gema, pero ella ha tratado de tranquilizarle: “Está todo controlado con la medicación”.

Por otra parte, Cristina le ha contado a Luis como Brossard les ha copiado descaradamente la fórmula del perfume que habían creado, “supongo que pensaban que no nos íbamos a dar cuenta”.

Además, Gabriel le ha puesto en aviso a Marta de la crítica situación de la empresa. Sobre el proyecto de reconstrucción de la caldera tras la fatídica explosión, el director de Perfumerías Brossard de la Reina comenta: “O pagamos la multa o nos deniegan el permiso de obras”. Y lo más preocupante de todo… ¡ya las han empezado!

Por su parte, Begoña le cuenta a Luz como no puede evitar sentirse algo culpable por los sentimientos que despierta en Andrés.

A su vez, Digna anima a su hijo Luis a quedarse en la empresa, pero él no sabe como hacerse valer más. Por su parte, Damián tiene un tenso encontronazo con María después de la partida de Andrés: “mi hijo se ha ido por que tú eres incapaz de hacerle feliz”.

Y es que el De la Reina se ha presentado en Tenerife para hablar con la madre de Gabriel, Delia Márquez. El detective privado Amador Rojas le proporcionó su paradero y tras una precipitada salida de Toledo… ¡allí que se ha presentado!

¿Su misión? Encontrar pruebas que incriminen a su primo Gabriel y demostrar que sus sospechas no son cosa de imaginación ni de celos. ¿Lo conseguirá el joven De la Reina?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Marta Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe y Marta celebran el éxito de los nuevos uniformes

Delia y Andrés

Capítulo 444 de Sueños de libertad; 25 de noviembre: Andrés viaja a Tenerife a hablar con la madre de Gabriel

Gabriel va a hablar con la madre de Gabriel a Tenerife
Capítulo 444

Andrés va a hablar con Delia, la madre de Gabriel, a Tenerife... ¿qué descubrirá?

Cloe le propone a Marta preparar juntas la campaña de un nuevo perfume
Capítulo 444

Cloe le propone a Marta preparar juntas la campaña de un nuevo perfume, ¿cómo se entenderán?

“Mi objetivo es quitarle la fábrica a la familia” le dice Gabriel a María
Capítulo 444

“Mi objetivo es quitarle la fábrica a la familia” le dice Gabriel a María

María está harta, parece que su plan con Gabriel tan solo le beneficia a él.

Cristina está intentando desesperadamente que Luis se quede en la empresa cuando Beltrán les interrumpe
Capítulo 444

Cristina está intentando desesperadamente que Luis se quede en la empresa cuando Beltrán les interrumpe

¡Qué oportuno! El exnovio de Cristina no podido elegir peor momento para hablar con ella

El beso que lo cambió todo: así comenzó la tragedia que ha dejado a Seren al borde de la muerte

El beso que lo cambió todo: así comenzó la tragedia que ha dejado a Seren al borde de la muerte

Así consiguió Hattuc que Kazim aceptara su boda con Halis: una discusión explosiva dejó a todos en shock

Así consiguió Hattuc que Kazim aceptara su boda con Halis: una discusión explosiva dejó a todos en shock

Antena 3 arranca el rodaje de A la deriva, su nueva serie de Prime Time protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Nohe

Antena 3 arranca el rodaje de A la deriva, su nueva serie de Prime Time protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Nohe

Publicidad