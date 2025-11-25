Capítulo 444 de Sueños de libertad; 25 de noviembre: Andrés viaja a Tenerife a hablar con la madre de Gabriel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Joaquín sigue preocupado por la salud de Gema, pero ella ha tratado de tranquilizarle: “Está todo controlado con la medicación”.

Por otra parte, Cristina le ha contado a Luis como Brossard les ha copiado descaradamente la fórmula del perfume que habían creado, “supongo que pensaban que no nos íbamos a dar cuenta”.

Además, Gabriel le ha puesto en aviso a Marta de la crítica situación de la empresa. Sobre el proyecto de reconstrucción de la caldera tras la fatídica explosión, el director de Perfumerías Brossard de la Reina comenta: “O pagamos la multa o nos deniegan el permiso de obras”. Y lo más preocupante de todo… ¡ya las han empezado!

Por su parte, Begoña le cuenta a Luz como no puede evitar sentirse algo culpable por los sentimientos que despierta en Andrés.

A su vez, Digna anima a su hijo Luis a quedarse en la empresa, pero él no sabe como hacerse valer más. Por su parte, Damián tiene un tenso encontronazo con María después de la partida de Andrés: “mi hijo se ha ido por que tú eres incapaz de hacerle feliz”.

Y es que el De la Reina se ha presentado en Tenerife para hablar con la madre de Gabriel, Delia Márquez. El detective privado Amador Rojas le proporcionó su paradero y tras una precipitada salida de Toledo… ¡allí que se ha presentado!

¿Su misión? Encontrar pruebas que incriminen a su primo Gabriel y demostrar que sus sospechas no son cosa de imaginación ni de celos. ¿Lo conseguirá el joven De la Reina?

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer.