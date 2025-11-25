Cristina está intentando desesperadamente que Luis se quede en la empresa cuando Beltrán les interrumpe

Cristina intenta a la desesperada que Luis se quede en la fábrica. Él es su mentor y un gran apoyo y no está dispuesta a pasar por ahí. El Merino explota, “Cristina, no puedo más, ¿no te das cuenta que es una humillación detrás de otra?”. Luis definitivamente ha estallado contra las políticas de Brossard y quiere marcharse.

“¿A dónde vas a irte? ¿A Floral?”. Cristina intenta hacer entrar en razón a la persona por quien alguna vez sintió algo. Y ¡sorpresa! justo en ese preciso instante entra Beltrán, el exnovio de Cristina, en el laboratorio.

Él venía tan solo con la excusa de devolverle el paraguas a Cristina, y de paso de invitarla a tomar un café. Pero ella, tajante, le contesta “Ahora no puedo”. Así, él se va y Luis detrás… dice que se marcha de la empresa.