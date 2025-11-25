Capítulo 444
Cristina está intentando desesperadamente que Luis se quede en la empresa cuando Beltrán les interrumpe
¡Qué oportuno! El exnovio de Cristina no podido elegir peor momento para hablar con ella
Cristina intenta a la desesperada que Luis se quede en la fábrica. Él es su mentor y un gran apoyo y no está dispuesta a pasar por ahí. El Merino explota, “Cristina, no puedo más, ¿no te das cuenta que es una humillación detrás de otra?”. Luis definitivamente ha estallado contra las políticas de Brossard y quiere marcharse.
“¿A dónde vas a irte? ¿A Floral?”. Cristina intenta hacer entrar en razón a la persona por quien alguna vez sintió algo. Y ¡sorpresa! justo en ese preciso instante entra Beltrán, el exnovio de Cristina, en el laboratorio.
Él venía tan solo con la excusa de devolverle el paraguas a Cristina, y de paso de invitarla a tomar un café. Pero ella, tajante, le contesta “Ahora no puedo”. Así, él se va y Luis detrás… dice que se marcha de la empresa.
