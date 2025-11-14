Capítulo 437
Andrés contrata a Amador Rojas para que le ayude a investigar a Gabriel
El joven le ha contado todo al detective privado y le ha pedido ayuda para investigar en París.
El joven de la Reina tiene claro que su primo no es inocente y que fue él quien hizo saltar las calderas por los aires, pero necesita pruebas para poder demostrarlo.
Por ello, ha contratado a Amador Rojas, el ex detective privado de su padre para que le ayude.
Andrés le ha puesto al corriente de todo e incluso de que Brossard es una empresa francesa, Amador le ha señalado entonces que tendrá o que irse a París o pedirle ayuda a un colega: Andrés ha aceptado.
Quiere hacer lo que sea para desenmascarar a su primo Gabriel, ¿lo conseguirá?
