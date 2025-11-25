El beso que lo cambió todo: así comenzó la tragedia que ha dejado a Seren al borde de la muerte

Seren había tenido un día emocionalmente muy difícil. Antes de que todo estallara, había hablado con Bahar sobre su matrimonio y sobre las disculpas de Uras. Le había contado que él le había dicho que estaba arrepentido y que quería volver con ella. Seren no sabía qué hacer, pero la conversación con Bahar la había dejado pensando que quizá aún podían arreglarlo.

Pero esa pequeña esperanza se rompió en cuestión de horas. Cuando Seren fue a buscar a Uras, vio algo que nunca imaginó: su marido estaba besándose con Maral, y no era un beso cualquiera. La misma persona que hacía unas horas le había pedido otra oportunidad ahora estaba entregándose a otra mujer.

Uras, al verla, se separó enseguida de Maral y corrió detrás de ella. Intentó detenerla, pedirle que lo escuchara, asegurándole que había sido “solo un momento”, pero Seren ya no quería oír nada.

Llorando y llena de rabia, le gritó que no la tocara, que no se acercara y que era un mentiroso. Después de darle un bofetón, Seren fue atropellada por un coche. Ahora, su vida pende de un hilo.