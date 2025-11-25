Cloe le propone a Marta preparar juntas la campaña de un nuevo perfume, ¿cómo se entenderán?

Ha sido un encuentro de lo más peculiar. La francesa ha invitado a Marta de la Reina en su despacho a colaborar juntas para la campaña de un nuevo perfume. Su motivo de ser es la conmemoración de la unión de las dos empresas perfumistas.

Marta se queda algo desconcertada y accede a darle una vuelta. “Deje que lo mire con calma cuando pueda centrarme en esto”. Así, Cloe responde interesándose mucho en ella ¿“hay algo más que le preocupe aparte de las cuestiones de la empresa?”. Marta contesta que no, que con eso ya tiene suficiente.

Marta sale algo rápido del despacho y Cloe se queda algo pensativa. ¿Se habrá mostrado demasiado cercana? ¿Qué habrá pensado la De la Reina?