Andrés encuentra la pieza clave que podría desenmascarar a Gabriel: Beatriz, su exnovia

Andrés no va a pasar hasta demostrar a todos que Gabriel no es trigo limpio. El joven queda con Ángel Ruíz, el detective que localizó a Delia, la madre de Gabriel.

Le cuenta que su primo se ha llevado a su madre a su terreno, pero que quiere encontrar algo para desenmascararle.

El detective le dice que podría volver a tirar del hilo de Enriqueta, pero Andrés se declina por seguir investigando.

Entonces, el detective recuerda un nuevo dato sobre Gabriel que le podría interesar: el abogado tuvo una novia mientras estudiaba derecho en Tenerife. Se llama Beatriz Daute, pero ya no vive en la isla.

Andrés le pide al detective que vuelva a Tenerife y que intente dar con el paradero de Beatriz. ¿Conseguirá descubrir algo oscuro de Gabriel a través de Beatriz?