Capítulo 459
Andrés encuentra la pieza clave que podría desenmascarar a Gabriel: Beatriz, su exnovia
El joven De la Reina habla con el detective en busca de pruebas que demuestren la verdadera cara de Gabriel.
Andrés no va a pasar hasta demostrar a todos que Gabriel no es trigo limpio. El joven queda con Ángel Ruíz, el detective que localizó a Delia, la madre de Gabriel.
Le cuenta que su primo se ha llevado a su madre a su terreno, pero que quiere encontrar algo para desenmascararle.
El detective le dice que podría volver a tirar del hilo de Enriqueta, pero Andrés se declina por seguir investigando.
Entonces, el detective recuerda un nuevo dato sobre Gabriel que le podría interesar: el abogado tuvo una novia mientras estudiaba derecho en Tenerife. Se llama Beatriz Daute, pero ya no vive en la isla.
Andrés le pide al detective que vuelva a Tenerife y que intente dar con el paradero de Beatriz. ¿Conseguirá descubrir algo oscuro de Gabriel a través de Beatriz?
