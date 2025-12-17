Antena3
María, en un arrebato, besa a Gabriel: “¿No negarás que había algo entre nosotros desde el principio?”

La joven se deja llevar y le planta un beso al De La Reina que le deja totalmente descolocado.

María y Gabriel hablan en el despacho. La joven se da cuenta de que el abogado está nervioso y le pregunta qué le pasa.

El abogado le confiesa a María que cree Andrés está volviendo a poner en su contra a Begoña e, incluso, cree que podrían estar planeando algo juntos.

La joven le dice que cree que, quizás, deberían admitir que Andrés y Begoña siempre van a encontrar la forma de apoyarse el uno al otro cuando de repente…¡se lanza a besar al De la Reina!

Gabriel se queda en shock y después reacciona tras separarse bruscamente: “¿Qué haces?” María le dice que ha estado jugando con ella y que no le puede negar que había algo algo entre ellos desde el principito.

Gabriel le dice que puede ser, pero que si ahora hubiera algo entre ellos no sería buena idea porque ahora mismo no les conviene y menos que Andrés y Begoña lo sepan.

El abogado le dice que, además, los dos están casados y María le echa en cara que a ver si lo que está pasando es que se está enamorando de la enfermera.

“Ninguna mujer va a controlar mi destino”, le dice el abogado enfadado a María que se queda con ganas de más. ¿Qué pasará?, ¿Será el comienzo de algo entre Gabriel y María o se quedará en un beso?

Series

