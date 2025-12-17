¡La bienvenida más especial! Bahar acompaña a Çağla en su primer día como doctora en el hospital

Çağla ha empezado una nueva etapa en el hospital como doctora de Dermatología y ha estrenado su propio despacho. Bahar la ha acompañado en este momento tan especial, orgullosa de verla incorporarse al equipo.

Antes de entrar, le ha hecho varias fotos junto a la placa de la puerta, inmortalizando su nombre en el pasillo médico. Entre risas y nervios, Çağla no podía evitar reconocer que estaba emocionada “de forma extrema”.

Al abrir la puerta, se ha encontrado con una sorpresa: sobre la mesa le esperaba una bandeja de baklavas. Era el detalle de Bahar, que le ha recordado que ha sido su “primera paciente” y que ahora también será una bendición para todos los que se pongan en sus manos. Entre abrazos, las dos amigas se han deseado suerte en esta nueva etapa.

Poco después, Harun se ha pasado por el despacho para darle la bienvenida oficial. Ha entrado con su habitual ironía, bromeando sobre la inauguración, y le ha entregado un ramo de flores para celebrar su primer día.

Çağla, algo abrumada pero feliz, ha aceptado el regalo y los buenos deseos. Con las flores, los baklavas y el cartel con su nombre en la puerta, su nuevo despacho ha quedado oficialmente inaugurado.