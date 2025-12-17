Antena3
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Capítulo 459

“Me tendrás pase lo que pase”: Joaquín acaba apoyando la decisión de Gema de seguir adelante con su embarazo

El matrimonio por fin se reconcilia tras muchos desencuentros entre ellos.

Joaquín y Gema están pasando un momento complicado desde que la joven descubrió que estaba embarazada.

Ella quiere seguir adelante con el embarazo y cumplir su deseo de ser madre, pero él no quiere que su mujer corra ese riesgo, ya que Gema podría morir si da a luz o durante el embarazo debido a su problema en el corazón.

Gema tiene claro que va a intentarlo hasta el final ya es que convertirse en madre es su gran sueño, pero Joaquín no está dispuesto a perderla.

Tras muchos desencuentros, Gema va a hablar con Joaquín. No quiere estar con él así y le necesita a su lado.

“Mi cabeza y mi corazón me dicen que tengo que tener a este bebé”, le dice la joven y le promete que va a hacer todo lo que esté en su mano para seguir las recomendaciones de los médicos para que todo vaya bien.

“Me da mucho miedo perderte”, le dice Joaquín, pero el empresario acaba apoyando a su mujer en su decisión.

Ambos se besan mientras Joaquín le promete a su mujer que no se separará de su lado.

Series

