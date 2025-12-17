La decisión que lo cambia todo para Seren: suspendida mientras el hospital investiga el escándalo

La tensión se ha trasladado del hospital a un despacho. El director ha reunido a Bahar, Seren, Uras y Harun para aclarar lo ocurrido tras el escándalo. Fuera, en el pasillo, Çağla y Evren esperaban sin saber qué iba a pasar, pero con una certeza: dentro se estaba decidiendo el futuro de Seren.

Nada más empezar, Ismael ha mostrado su decepción. Ha reprochado a Harun que no le informara de la agresión, de la detención de Seren y de que todo ocurriera dentro del hospital. Para él, no era un detalle menor, era una falta grave.

Harun ha intentado explicarse. Ha dicho que Seren estaba enferma y que la situación era delicada, pero el director no se ha quedado convencido. Ha ido directo al problema, diciendo que una doctora perdió el control y hubo heridos.

Seren ha intentado defenderse. Ha contado que descubrió la infidelidad de Uras y que ese golpe la desbordó. Pero Ismael ha sido claro: lo personal no justifica la violencia dentro del hospital. Y menos aún sin pruebas claras.

La reunión ha subido un peldaño más cuando el director ha preguntado si existían pruebas de la infidelidad. Seren ha hablado de unas grabaciones que ya no están. Para Ismael, aquello solo confirma que el hospital no está funcionando como debería.

La decisión ha llegado sin rodeos. Se abrirá una inspección y, hasta que se aclare todo, Seren queda suspendida de su puesto.

Cuando la puerta se ha abierto, Çağla y Evren han entendido que algo grave había pasado. Seren no solo sale señalada profesionalmente. Su vida personal y su futuro en el hospital acaban de saltar por los aires.