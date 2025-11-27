Andrés le desvela su identidad a Delia y averigua más sobre su primo: “Gabriel heredó el odio de Bernardo”

Delia desconfía de la amabilidad Andrés y pone las cartas sobre la mesa. “Cuando usted se marchó llamé al bufete de abogados en el que trabajó Gabriel, pero me dijeron que no conocían a ningún cliente que se llamara Enrique Villa”.

Así, Delia ha amenazado con llamar a las enfermeras o incluso a la policía si Andrés no le cuenta de inmediato toda la verdad. Él le ha revelado su verdadera identidad y le ha contado a Delia toda la historia sobre cómo su hijo llegó a Toledo y se instaló con los De la Reina.

Andrés también le cuenta que Gabriel les dijo que su madre estaba muerta. “¿Tanto me odia?” comenta afectada Delia para después sumirse en un incontrolable ataque de tos. Ahora que sabe la verdad, ¿Cuánta información de valor le contará Delia a Andrés sobre su hijo?

Ella le ha desvelado que Gabriel heredó el odio de su padre Bernardo hacia Damián de la Reina, ¿confirma así Andrés que su primo busca venganza?