Capítulo 450

Andrés trata de ganarse la confianza de Delia para seguir con su plan de desenmascarar a Gabriel

El joven anima a su tía a que no se marche de Toledo ni se aleje de la vida de su hijo.

Andrés sigue fingiendo que no conoce a Delia, la madre de Gabriel. Andrés pactó con ella en Tenerife que harían cómo si no se conociesen cuando la mujer llegase a Toledo.

Delia ha llegado a casa de los De la Reina, pero le gustaría marcharse cuánto antes. Su encuentro con su hijo no ha sido el esperado y no quiere estar en un sitio que no es bien recibida.

Por su parte, Andrés manipula a Delia diciéndole que si se marcha nunca más volverá a ver a su hijo ni conocerá a su nieto.

“Esta es la última oportunidad que tiene para recuperar a su hijo”, le dice Andrés fingiendo que lleva bien con su primo y que solo quiere que se lleven bien.

En realidad, toda forma de un plan para poder desenmascarar a Gabriel y que todos conozcan quién es en realidad. ¿Lo conseguirá?

