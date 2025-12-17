Antena3
El vestido que diseñaría ChatGPT para Cristina Pedroche en sus duodécimas Campanadas

Con motivo de su duodécimo año consecutivo presentando este evento televisivo, le hemos preguntado a la inteligencia artificial cómo cree que será el vestuario de la comunicadora este año.

El vestido que diseñaría ChatGPT para Cristina Pedroche en sus duodécimas Campanadas

Patri Bea
A dos semanas de las Campanadas, Cristina Pedroche vuelve a alimentar la expectación al recordar que este será su duodécimo año consecutivo presentándolas. Doce años, doce uvas, doce campanadas… y, según dice ella misma, “la Superbowl de las Campanadas”.

Con ese contexto, le hemos pedido a ChatGPT que imagine cómo será el vestido que luzca para despedir este 2025 y su propuesta podría convertirse, sin duda, en uno de los looks más comentados de su carrera.

Un diseño basado en el número 12 y más show que nunca

El concepto parte de una idea clara: este año el 12 es el auténtico protagonista. Por eso, el diseño imaginado por ChatGPT integra doce piezas esculturales, como pétalos metálicos o placas traslúcidas, que rodean la silueta de Pedroche creando una estructura futurista y elegante con tonos plateados, dorados, verdes y violetas.

Estas doce formas representarían: las doce campanadas, los doce años que lleva presentándolas, y las doce uvas que marcan el ritual más famoso de la televisión.

Inspirado en la idea de convertir la noche en un espectáculo, el diseño incorporaría una iluminación integrada y fibras ópticas que se activarían justo antes de la medianoche. ¿El objetivo? Que cada campanada ilumine uno de los 12 módulos, creando un efecto visual que combine moda, tecnología y puesta en escena, muy propio de un halftime show.

Siguiendo la tradición de Pedroche, el vestido contaría con un elemento transformable: antes de que suene la primera campanada, la estructura exterior se abriría de forma automática, como una flor que se despliega, revelando un vestido interior más suave y etéreo, elaborado en tejido nacarado. Una metáfora de cierre de ciclo y renacimiento que encajaría con su narrativa habitual.

De esta manera, el resultado final sería una pieza que mezcla moda, espectáculo, storytelling y tecnología, y que encajaría perfectamente con la promesa de Cristina Pedroche de que este año viviremos “la Superbowl de las Campanadas”. Un diseño que, de hacerse realidad, podría convertirse en uno de los momentos televisivos más icónicos de la Nochevieja. En la siguiente imagen podéis ver el diseño que ha hecho la Inteligencia Artificial:

Vestido creado por ChatGPT
Vestido creado por ChatGPT | ChatGPT

No sabemos si lo que ChatGPT ha imaginado se parecerá en algo al vestido que realmente lucirá en Nochevieja Cristina Pedroche, pero tendremos que esperar al 31 de diciembre para descubrirlo. ¡Hagan sus apuestas!

