Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

Capítulo 459

David no puede reprimir más sus sentimientos y besa a Carmen, pero ella se aparta: “No puede ser”

El joven le confiesa a la mujer de Tasio que sigue muy enamorado de ella.

David no puede reprimir más sus sentimientos y besa a Carmen, pero ella se aparta: “No puede ser”

La química entre David y Carmen es cada vez más evidente. Carmen se está apoyando mucho en él ya que su matrimonio no pasa por su mejor momento.

La joven le dice a David que lo mejor es mantener las distancias entre ellos. Tasio se ha enterado de que hace unos días él cocinó para ella y se molestó mucho.

Sin embargo, David cada vez estás más a gusto con laque fue su ex y le confiesa a Carmen que él no puede ser solo su amigo.

El joven le dice a Carmen que no quiere entrometerse en su matrimonio, pero que estos días no ha podido evitar no recordar lo que sentíamos el uno por el otro cuando fuimos novios. “Te mentiría si te dijese que siento exactamente lo mismo por ti”.

Carmen se queda muy confundida y le dije a David que a ella también le ha removido todo esto, pero que no puede ser.

David, entonces, se deja lleva y… ¡besa a Carmen! La joven se marcha corriendo al darse cuenta lo que acaba de pasar.

