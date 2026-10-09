Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón. Bianca me ha manipulado”

Marta estaba convencida de que la argentina solo quería utilizar a Fina y finalmente la fotógrafa lo ha descubierto.

Por fin se le ha caído la venda de los ojos y Fina ha ido a contárselo todo a Marta.

Le ha confesado que se ha equivocado y que ella tenía razón. Fina le ha manipulado y ahora se arrepiente de haber sido tan dura con ella.

Le cuenta que Bianca presionó al marchante para que expusiese sus fotografías solo por mantenerla a su lado.

Marta se alegra de que por haya abierto los ojos, pero le dice que sigue muy dolida. Además, hace unos días vio el beso entre ambas y es una imagen que no logra quitarse de la cabeza.

Entonces, Fina le pide perdón y Marta acepta sus disculpas: “Hay que ser muy valiente para venir a contármelo”, le dice.

Sin embargo, la De la Reina se muestra distante con ella. Le duele mucho lo que ha pasado con Bianca y ahora es ella la que necesita tiempo. ¿Tendremos pronto reconciliación entre nuestras #Mafin?