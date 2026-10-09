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Capítulo 666

Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón. Bianca me ha manipulado”

La De la Reina se alegra de que la fotógrafa por fin haya abierto los ojos, pero ahora es ella la que necesita tiempo para pensar.

Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón, Bianca me ha manipulado”

Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón, Bianca me ha manipulado”

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Julia Zapata López
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Marta estaba convencida de que la argentina solo quería utilizar a Fina y finalmente la fotógrafa lo ha descubierto.

Por fin se le ha caído la venda de los ojos y Fina ha ido a contárselo todo a Marta.

Le ha confesado que se ha equivocado y que ella tenía razón. Fina le ha manipulado y ahora se arrepiente de haber sido tan dura con ella.

Le cuenta que Bianca presionó al marchante para que expusiese sus fotografías solo por mantenerla a su lado.

Marta se alegra de que por haya abierto los ojos, pero le dice que sigue muy dolida. Además, hace unos días vio el beso entre ambas y es una imagen que no logra quitarse de la cabeza.

Entonces, Fina le pide perdón y Marta acepta sus disculpas: “Hay que ser muy valiente para venir a contármelo”, le dice.

Sin embargo, la De la Reina se muestra distante con ella. Le duele mucho lo que ha pasado con Bianca y ahora es ella la que necesita tiempo. ¿Tendremos pronto reconciliación entre nuestras #Mafin?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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