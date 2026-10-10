Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Feliz cumpleaños!

La sorpresa a Mina Akdin en el rodaje de El secreto: la joven actriz celebra su 14 cumpleaños entre tartas y aplausos

Mina Akdin, la actriz que da vida a Ilkim en El secreto, ha cumplido 14 años rodeada de todo el equipo de la serie turca.

Mina Akdin, actriz de El secreto

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

El ambiente de trabajo en las grabaciones de El secreto ha vuelto a dejar un momento muy especial detrás de las cámaras. La joven actriz Mina Akdin, conocida por encarnar a Ilkim, la hija mayor de Serhat y Berrak, en la exitosa ficción turca que emite Antena 3, ha celebrado su 14 cumpleaños de una forma inolvidable.

Nacida el 4 de octubre de 2012, la pequeña intérprete no tuvo que esperar a finalizar la jornada laboral para festejar esta fecha tan señalada. Durante las pausas entre toma y toma de la producción, el equipo técnico y el reparto artístico quisieron tener un detalle muy especial con ella.

Sorpresa con tarta y felicitaciones entre secuencias

A través de una publicación compartida en Instagram, se ha podido ver la reacción de Mina Akdin cuando fue sorprendida por sus compañeros en mitad del set de rodaje. La actriz recibió una tarta de cumpleaños decorada con velas mientras todos los presentes le cantaban al unísono y le dedicaban muestras de afecto.

A sus 14 años, la joven promesa de la televisión turca consolida su trayectoria profesional gracias a su papel en El secreto, donde su personaje afronta momentos de gran tensión dramática que contrastan con la complicidad y el buen ambiente que se vive durante las jornadas de filmación.

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

El cruel chantaje de Berrak: obliga a Kader a volver con Tülay y Erkan si quiere que actúe como su madre

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

Mina Akdin, actriz de El secreto

La sorpresa a Mina Akdin en el rodaje de El secreto: la joven actriz celebra su 14 cumpleaños entre tartas y aplausos

¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad

¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad

“¿Ahora sí me quieres?”: Alya se enfrenta a Sadakat cuando le impide salir de la mansión

La historia que esconde la mansión Albora de En tierra lejana: un edificio de Mardin famoso en las series turcas

Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo
Resumen

Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo

El plan de Beatriz para separar a Begoña de Gabriel y conseguir que vuelva con Andrés, ¿lo logrará?
Capítulo 666

El plan de Beatriz para separar a Begoña de Gabriel y conseguir que vuelva con Andrés, ¿lo logrará?

Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón, Bianca me ha manipulado”
Capítulo 666

Fina se disculpa con Marta tras confesarle toda la verdad: “Tenías razón. Bianca me ha manipulado”

La De la Reina se alegra de que la fotógrafa por fin haya abierto los ojos, pero ahora es ella la que necesita tiempo para pensar.

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él
Capítulo 666

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

La enfermera acaba admitiendo ante el De la Reina todo lo que siente por él.

Hugo Brossard se enfrenta a Tasio: “¿Y si fuiste el responsable de que mi padre se alterase y sufriese un infarto?”

Tasio, tras sentirse acorralado, le confiesa a Hugo Brossard que Gabriel provocó la explosión de la fábrica

Sadakat descubre el plan de Ecmel demasiado tarde: una explosión deja a Kaya ciego

Sadakat descubre el plan de Ecmel demasiado tarde: una explosión deja a Kaya ciego

“¡Es usted una vergüenza!”: Jaime pega a su padre, cansado de los constantes desprecios a Clara

“¡Es usted una vergüenza!”: Jaime pega a su padre, cansado de los constantes desprecios a Clara

Publicidad