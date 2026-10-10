La sorpresa a Mina Akdin en el rodaje de El secreto: la joven actriz celebra su 14 cumpleaños entre tartas y aplausos

El ambiente de trabajo en las grabaciones de El secreto ha vuelto a dejar un momento muy especial detrás de las cámaras. La joven actriz Mina Akdin, conocida por encarnar a Ilkim, la hija mayor de Serhat y Berrak, en la exitosa ficción turca que emite Antena 3, ha celebrado su 14 cumpleaños de una forma inolvidable.

Nacida el 4 de octubre de 2012, la pequeña intérprete no tuvo que esperar a finalizar la jornada laboral para festejar esta fecha tan señalada. Durante las pausas entre toma y toma de la producción, el equipo técnico y el reparto artístico quisieron tener un detalle muy especial con ella.

Sorpresa con tarta y felicitaciones entre secuencias

A través de una publicación compartida en Instagram, se ha podido ver la reacción de Mina Akdin cuando fue sorprendida por sus compañeros en mitad del set de rodaje. La actriz recibió una tarta de cumpleaños decorada con velas mientras todos los presentes le cantaban al unísono y le dedicaban muestras de afecto.

A sus 14 años, la joven promesa de la televisión turca consolida su trayectoria profesional gracias a su papel en El secreto, donde su personaje afronta momentos de gran tensión dramática que contrastan con la complicidad y el buen ambiente que se vive durante las jornadas de filmación.