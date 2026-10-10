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¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad

El De la Reina está a punto de pasar por el altar de la mano de Valentina, pero...¿ha olvidado realmente a Begoña?

¿Begoña o Valentina? Dani Tatay se mete en la piel de Andrés para hacer frente a su decisión más difícil en Sueños de libertad

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Julia Zapata López | Lena Rodríguez
Publicado:

Andrés está a punto de casarse con Valentina, pero hay una persona muy importante en su vida que podría poner en peligro esa boda: Begoña.

Después de una relación marcada por las dudas, los obstáculos y los sentimientos del pasado, Andrés y Valentina están cada vez más cerca de convertirse en marido y mujer.

“Me entrego a ti sin condiciones”: Andrés y Valentina se comprometen rodeados de su familia

“Me entrego a ti sin condiciones”: Andrés y Valentina se comprometen rodeados de su familia

Andrés está decidido a apostar por una vida junto a Valentina. Además, está convencido de que su historia con Begoña ya forma parte del pasado, ese amor es imposible, aunque en el fondo también sabe que la enfermera sigue formando parte de su vida.

Sin embargo, todo ha saltado por los aires cuando Valentina ha descubierto que Begoña todavía siente algo por él, una revelación que ha puesto en jaque su relación y que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos para siempre.

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

Las dudas entrarán en acción y Andrés deberá enfrentarse a la decisión más difícil de su vida. ¿Begoña o Valentina?

Dani Tatay, en la piel de Andrés, se enfrenta a un juego en el que debe elegir entre las dos mujeres más importantes de su vida. ¿Quién es la que más cariñosa?, ¿quién se enfada más?, ¿con quién tiene una mayor conexión?

¿Quién sería la ganadora en este particular duelo amoroso? ¡Haz clic en el vídeo y descúbrelo! Y no te pierdas nada de Sueños de libertad para saber la decisión de Andrés.

¿Conseguirá dejar atrás definitivamente sus sentimientos por Begoña? ¿O el amor del pasado hará tambalear su futuro con Valentina?

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