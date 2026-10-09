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Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo

La fotógrafa le ha pedido disculpas a la De la Reina tras darse cuenta del engaño de Bianca.

Capítulo 666 de Sueños de libertad; 9 de octubre: Fina intenta reconciliarse con Marta, pero ahora es ella la que necesita tiempo

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Julia Zapata López
Publicado:

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Hugo Brossard se ha enfrentado a Tasio tras enterarse por Gabriel de que su primo fue la última persona que vio con vida a Antoine Brossard. ¡Le ha dejado caer que pudo estar involucrado en la muerte de su padre!

El hijo de Damián le ha explicado que discutieron, pero le ha ocultado que le quitó las pastillas a su padre. Después, para vengarse de Gabriel, le ha confesado que su primo provocó la explosión de la caldera para hundir la empresa y hacerse con su control.

Por otro lado, Andrés le ha pedido explicaciones a Begoña después de que Valentina le contase que sigue enamorada de él. La enfermera ha reconocido sus sentimientos, aunque le ha asegurado que no piensa interferir en su relación. El De la Reina le ha dejado claro que va a luchar por su futuro con Valentina, pero se ha quedado muy confundido.

Claudia y Miguel han protagonizado una fuerte discusión relacionada con la ciencia y con la fe. ¡La sobrina de Manuela se ha quedado muy sorprendida con la reacción de su novio!

Fina le ha reconocido a Marta que se ha equivocado y que Bianca la ha manipulado. Le ha contado que la argentina presionó al marchante para que expusiera sus fotografías y así mantenerla a su lado. La hija de Damián ha aceptado sus disculpas, pero le ha confesado que sigue dolida y que necesita tiempo para asimilar todo lo ocurrido.

y Begoña se ha desahogado con Beatriz tras su conversación con Andrés. Aunque la enfermera quiere pasar página, Beatriz está decidida a conseguir que vuelva con el De la Reina para alejarla de Gabriel. Para lograrlo, ha recuperado la carta de amor que Begoña escribió a Andrés y está dispuesta a utilizarla. ¿Lo hará?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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