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Muy pronto en Antena 3

Descubre un adelanto de la segunda temporada de Entre tierras: "Necesitas superar el pasado"

La exitosa serie protagonizada por Megan Montaner vuelve muy pronto a Antena 3 con una segunda temporada llena de emociones, nuevos personajes y amores inesperados.

Entre tierras: Megan Montaner es María

Descubre un adelanto de la segunda temporada de Entre tierras: "Necesitas superar el pasado"

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Celia Gil
Celia Gil
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¡Entre tierras está de vuelta! Tras el éxito de su primera temporada, la ficción regresa muy pronto a Antena 3 con nuevos capítulos en los que descubriremos cómo ha cambiado la vida de María veinte años después de la trágica muerte de Manuel, el gran amor de su vida.

Durante todo este tiempo, María ha conseguido sacar adelante a sus dos hijos y mantener en pie las tierras de los Cervantes con la ayuda de Claudia. Sin embargo, la llegada de nuevos personajes al pueblo y los cambios que atraviesa el campo pondrán en peligro todo lo que ha construido.

La llegada de Julio Varela, un ambicioso empresario dispuesto a hacerse con las tierras, supondrá una nueva amenaza para la familia. Pero no será el único que revolucionará la vida de María. Toscano despertará en ella sentimientos que creía olvidados, obligándola a enfrentarse al recuerdo de Manuel y a la posibilidad de volver a enamorarse.

Nuevos conflictos, secretos familiares y amores imposibles marcarán esta segunda temporada de Entre tierras. ¡Descubre en el vídeo un pequeño adelanto de todo lo que nos espera en la segunda temporada de Entre Tierras!

Marina Guerola

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Antena 3 » Series » Entre tierras

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