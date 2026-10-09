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Capítulo 666

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

La enfermera acaba admitiendo ante el De la Reina todo lo que siente por él.

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

Andrés, dispuesto a seguir adelante con su boda con Valentina pese a saber que Begoña sigue enamorada de él

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Julia Zapata López
Publicado:

Andrés se ha enterado por Valentina que Begoña sigue enamorada de él y le ha pedido explicaciones a la enfermera. ¡Quiere saber la verdad!

La enfermera le responde que intentó desviar la pregunta, pero que Valentina insistió mucho y al final, a Begoña no le quedó más remedio que admitirla la verdad: sigue enamorada de él, pero le deja claro que no va a intervenir en su relación con ella.

“No puedo borrar mis sentimientos, pero lo voy a intentar”, le asegura Begoña diciéndole que espera que esto no sea un obstáculo para ellos y que deben pasar página.

Andrés se queda muy confundido y enfadado tras saber la verdad. El De la Reina le asegura a la enfermera que va a luchar por Valentina, pese a saber lo que siente por él: “Me caso con Valentina porque la quiero. Voy a hacerle feliz, algo que contigo no puedo”, le dice.

Sin embargo, Andrés se queda muy pensativo… ¿Qué pasará ahora?, ¿su boda con Valentina corre peligro?, ¿#Began se ha acabado para siempre?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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