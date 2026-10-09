El plan de Beatriz para separar a Begoña de Gabriel y conseguir que vuelva con Andrés, ¿lo logrará?

Begoña está desolada tras su conversación con Andrés. Ahora él también sabe que ella sigue enamorada de él y es algo que le duele mucho.

La enfermera, entre lágrimas, se desahoga con Beatriz y se lo cuenta todo: “Ya sabe que no he podido olvidarlo”.

Beatriz le pregunta si está segura de que Andrés no siente lo mismo y a la enfermera empieza a dudar.

Begoña le dice que no quiere seguir hablando de esto. Quiere zanjar este asunto para siempre porque le hace mucho daño: “Esta historia se ha acabado”.

Sin embargo, Beatriz no opina lo mismo. Quiere hacer hasta lo imposible porque Begoña vuelve con Andrés para así alejarla de su marido. “Solo necesita un empujoncito”, dice entre palabras.

La joven se quedó con una carta de amor que Begoña le escribió a Andrés y que tiró a la papelera. Beatriz la ha recuperado y está dispuesta a utilizarla...¿se la enseñará a Andrés?