Tasio, al límite por la culpa: el fantasma de Antoine Brossard convierte su vida en una pesadilla

Tasio continúa pagando las consecuencias emocionales de todo lo ocurrido con Antoine Brossard. Incapaz de dejar atrás el pasado, comienza a sentirse atormentado por el fantasma del empresario, intesificando su sentimiento de culpa.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad, esta situación pondrá todavía más contra las cuerdas a Tasio. Su estado evidencia hasta qué punto los acontecimientos relacionados con Brossard siguen afectándole y amenazan con hacerle perder el control.

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