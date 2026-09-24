“Me entrego a ti sin condiciones”: Andrés y Valentina se comprometen rodeados de su familia

Se ha llevado a cabo la íntima ceremonia de pedida de Andrés y Valentina en casa de los De la Reina.

Con Damián y Digna radiantes de felicidad, Dorotea la madre de Valentina, Marta, Julia y Manuela de testigos, la feliz e ilusionada pareja se ha comprometido de manera oficial.

Valentina, con un vestido rosa y el pelo liso y suelto, le ha regalado a Andrés un reloj de su familia para no “perder” horas juntos. Él ha hecho lo propio con un mapa que le ha regalado y le ha declarado: “La primera vez que te cruzaste en mi camino, yo estaba muy perdido, y tú me ayudaste a encontrarme”.

Con mucha emoción de la pareja y los presentes, el De la Reina le ha puesto el anillo de compromiso y ha vuelto a preguntarle si quiere casarse con él.

¡Y ella ha dado de nuevo el ‘sí, quiero’!

Entre aplausos y alegría, la pareja se han fundido en un beso. ¡Ya están comprometidos!

¿Cuándo será la fecha de la esperada boda?