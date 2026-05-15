“¡Estoy embarazada!”: este domingo, la felicidad estalla en la mansión con un anuncio inesperado

La alegría inunda la habitación cuando Suna, con el corazón a mil por hora, mira el resultado de su test. No puede contener la emoción y grita a los cuatro vientos la noticia que llevaban tanto tiempo esperando: “¡Estoy embarazada!”.

Abidin, al escuchar esas palabras, se queda sin aliento por un segundo antes de romper a reír de pura felicidad. “¡Voy a ser padre! ¡Dios!”, grita mientras abraza a su esposa, sintiendo que por fin la vida les da esa tregua que tanto necesitaban.

La pareja vive un sueño del que no quieren despertar, convencidos de que este bebé es el milagro que lo arreglará todo. Para Seyran, esta noticia es el regalo más grande que podría recibir.

Sin embargo, en Una nueva vida ya sabemos que la felicidad puede ser tan intensa como frágil. No te pierdas ni un segundo de este domingo, porque nada es lo que parece y un giro inesperado podría cambiar la sonrisa de Suna por una realidad mucho más complicada.

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