Marta y Fina pasan la noche juntas en la casa de los montes: “Mi hogar está donde estés tú”

El inesperado reencuentro entre Fina y Marta ha dado paso a una sincera conversación marcada por la traición de Pelayo: “Fui una tonta por creer que eras capaz de traicionarme”, ha confesado la hija de Damián.

Sin embargo, la De la Reina ha querido dejar de lado este mal trago y se ha mostrado más interesada en conocer todo sobre la llegada de la joven: cuándo vino, dónde está su equipaje y, sobre todo… ¡dónde va a pasar la noche!

Marta le ha sugerido pasarla juntas en la casa de los montes y, aunque Fina creía no estar preparada para regresar a ese lugar, se ha armado de valor tras hacer una emotiva confesión: “He tenido que cruzar un océano y volver para darme cuenta de que mi hogar está donde estés tú”.

Esta tierna respuesta ha dejado sin palabras a Marta, que ha terminado besando a la joven antes de marcharse juntas hacia lo que el hogar de las #Mafin. ¡Qué ganas teníamos de volver a verlas juntas!

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