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Capítulo 85

El secreto de la canción que une a Ferit y Seyran y relata su historia de amor en Una nueva vida

En un punto de inflexión para los protagonistas, una canción muy conocida suena para ponerle voz a sus sentimientos.

El secreto de la canción que une a Ferit y Seyran y relata su historia de amor en Una nueva vida

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Julián López
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Las baladas detienen el tiempo, y Ferit y Seyran tienen la suya propia en Una nueva vida. La relación sentimental de estos jóvenes ha dado bandazos a lo largo de la serie, pero en cada momento importante entre ellos, aquellos que suponían un punto de inflexión, ha sonado ‘İçimde Firtina’.

En el último capítulo, Ferit cierra su historia con Diyar y tiene vía libre para volver al lado de Seyran. Ningún obstáculo puede separar a los jóvenes, pues de una manera o de otra, Ferit acaba al lado de Seyran.

La pareja se reencuentra en medio de la naturaleza. Los colores otoñales aportan la estampa perfecta: como quien vuelve a casa, Ferit se acerca a Seyran, que le espera al lado del coche.

No hacen falta palabras, las miradas de Ferit y Seyran lo dicen todo, y la sonrisa de cada uno confirma lo que sus corazones gritan: no pueden vivir el uno sin el otro. Esto mismo dice la canción que suena ‘İçimde Firtina’ en la voz de Mert Ramazan Demir, el actor que interpreta a Ferit en Una nueva vida.

Mientras se da este cruce de miradas, Mert le pone voz a los sentimientos de su personaje en la ficción:

Hay una tormenta, en mi interior, quema y destruye. Tú y yo, ¿nos pelearíamos?

Hay un pozo oscuro dentro de mí, interminable, frío. Tú y yo, ¿ganaríamos?

Te he llevado en mi corazón desde la primera vez que te vi. El fuego se ha llevado todos mis temores…

Me han dado por todos lados, con mentiras y verdades. El camino es largo y espero que tú estés al final.

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