Beatriz y Gabriel se dejan llevar por la pasión sin darse cuenta de que Álvaro está siendo… ¡testigo de todo!

Beatriz llevaba tiempo detrás de Gabriel. Quería volver a seducirlo como fuera, pero… ¿se trata todo de su plan para vengarse de él o se está volviendo a enamorar del que era su marido?

Así, la pareja tras una noche de confidencias y confesiones... acaba por caer en la tentación.

Gabriel y Beatriz se besan apasionadamente mientras Álvaro desde la ventana de fuera lo ve todo. ¿Qué pasará ahora?