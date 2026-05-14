Capítulo 560
Beatriz y Gabriel se dejan llevar por la pasión sin darse cuenta de que Álvaro está siendo… ¡testigo de todo!
El matrimonio se deja llevar después de mucho tiempo frenando lo evidente.
- [[LINK:INTERNO|||Article|||6a0191947995e40008cb5f1c|||Begoña, a punto de pillar a Gabriel y Beatriz besándose… ¿podrán controlar esa pasión? ]]
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Beatriz llevaba tiempo detrás de Gabriel. Quería volver a seducirlo como fuera, pero… ¿se trata todo de su plan para vengarse de él o se está volviendo a enamorar del que era su marido?
Así, la pareja tras una noche de confidencias y confesiones... acaba por caer en la tentación.
Gabriel y Beatriz se besan apasionadamente mientras Álvaro desde la ventana de fuera lo ve todo. ¿Qué pasará ahora?
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