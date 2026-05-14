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Capítulo 560

Beatriz y Gabriel se dejan llevar por la pasión sin darse cuenta de que Álvaro está siendo… ¡testigo de todo!

El matrimonio se deja llevar después de mucho tiempo frenando lo evidente.

Beatriz y Gabriel se dejan llevar por la pasión sin darse cuenta de que Álvaro está siendo… ¡testigo de todo!
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||6a0191947995e40008cb5f1c|||Begoña, a punto de pillar a Gabriel y Beatriz besándose… ¿podrán controlar esa pasión? ]]

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Beatriz llevaba tiempo detrás de Gabriel. Quería volver a seducirlo como fuera, pero… ¿se trata todo de su plan para vengarse de él o se está volviendo a enamorar del que era su marido?

Así, la pareja tras una noche de confidencias y confesiones... acaba por caer en la tentación.

Gabriel y Beatriz se besan apasionadamente mientras Álvaro desde la ventana de fuera lo ve todo. ¿Qué pasará ahora?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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