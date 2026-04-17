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Capítulo 542

Andrés revela a Valentina que Begoña es la mujer de la que estuvo muy enamorado: “Me costó mucho pasar página”

El hijo de Damián se ha sincerado con la joven sobre su historia de amor con Begoña.

Andrés revela a Valentina que Begoña es la mujer de la que estuvo muy enamorado: “Me costó mucho pasar página”

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Andrés no quiere que haya secretos en su relación con Valentina, así que ha decidido sincerarse sobre una persona muy importante de su pasado.

El hijo de Damián no se ha andado con rodeos y le ha confesado que Begoña es la mujer casada de la que estaba enamorado, tal y como le contó en la cantina el día que recibió la nulidad matrimonial.

Valentina no ha dado crédito a la confesión de Andrés, que ha dejado claro que, aunque fue muy importante para él, Begoña ya es agua pasada: “Me costó mucho pasar página, pero al final lo conseguí”.

Finalmente, esta confesión ha dado paso a un emotivo momento en el que los jóvenes han prometido “seguir adelante” y se han fundido en un tierno beso ¡Parece que esta historia va sobre ruedas!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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