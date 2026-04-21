Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 544

¡Momento incómodo en la fábrica! Begoña se marcha tras ver a Andrés y Valentina besándose

La enfermera vuelve a ser consciente de la buena pareja que forma su ex con la nueva dependienta de la empresa.

¡Momento incómodo en la fábrica! Begoña se marcha tras ver a Andrés y Valentina besándose

Publicidad

Begoña y Valentina están ayudando a Claudia haciendo unas manualidades para la casa cuna.

Juntas comparten coincidencias mientras hacen las manualidades cuando de repente aparece Andrés por sorpresa.

El De la Reina, al pensar que Valentina estaba sola, se lanza a besar a su novia sin darse cuenta de que Begoña estaba allí.

La enfermera se siente muy incómoda al ser testigo de este momento de complicidad de la pareja y prefiere marcharse cuando Valentina le dice Andrés si puede echarles una mano con las manualidades.

Begoña se va al darse cuenta la bonita pareja que hacen y echando mucho de menos a Andrés y a ese amor tan fuerte que vivó con él.

Ya a solas, Andrés le dice a Valentina que le ha sorprendido verlas juntas trabajando y ella le responde que, aunque al principio fue algo incómodo, la enfermera es una mujer estupenda.

“Las dos sois extraordinarias”, le dice Andrés mientras la besa con cariño. ¿Se habrá olvidado para siempre de Begoña?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡Momento incómodo en la fábrica! Begoña se marcha tras ver a Andrés y Valentina besándose

¡Momento incómodo en la fábrica! Begoña se marcha tras ver a Andrés y Valentina besándose

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

“No te vayas así”: Carmen se va de Toledo para cuidar a su madre, en medio de su enfado con Tasio

¡Menuda pillada! Claudia se queda sin palabras tras descubrir que…¡Mabel y Salva son más que amigos!

¡Menuda pillada! Claudia se queda sin palabras tras descubrir que…¡Mabel y Salva son más que amigos!

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas
Capítulo 82

“No te quedes estancada”: la advertencia de Diyar a Seyran para alejarla de sus vidas

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana
Avance | En tierra lejana

“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

Las actrices nos dan las claves
Disfrútalo

Los motivos para ver ¿A qué estás esperando?: Placer femenino, risas y un alegato a la amistad

Los actores nos dan las claves para disfrutar de la serie basada en la novela de Megan Maxwell que se estrena el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

6
En tierra lejana | 20 de abril

Sadakat secuestra a Nare y la obliga a volver con Ozkan a la fuerza

La matriarca de los Albora ha descubierto el plan de huida de su hija y, tras un violento enfrentamiento, ha ordenado a sus hombres que la metan en el coche para llevarla de vuelta con su marido.

5

Mine destapa lo que Cihan no quiere confesar: “Empiezas a sentir algo por Alya”

4

Cihan admite haber ordenado el ataque contra Ecmel para salvar a Kaya

3

"Yo también renuncio a ti": el doloroso adiós de Alya ante la tumba de Boran tras descubrir su mentira

Publicidad