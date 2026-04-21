¡Momento incómodo en la fábrica! Begoña se marcha tras ver a Andrés y Valentina besándose

Begoña y Valentina están ayudando a Claudia haciendo unas manualidades para la casa cuna.

Juntas comparten coincidencias mientras hacen las manualidades cuando de repente aparece Andrés por sorpresa.

El De la Reina, al pensar que Valentina estaba sola, se lanza a besar a su novia sin darse cuenta de que Begoña estaba allí.

La enfermera se siente muy incómoda al ser testigo de este momento de complicidad de la pareja y prefiere marcharse cuando Valentina le dice Andrés si puede echarles una mano con las manualidades.

Begoña se va al darse cuenta la bonita pareja que hacen y echando mucho de menos a Andrés y a ese amor tan fuerte que vivó con él.

Ya a solas, Andrés le dice a Valentina que le ha sorprendido verlas juntas trabajando y ella le responde que, aunque al principio fue algo incómodo, la enfermera es una mujer estupenda.

“Las dos sois extraordinarias”, le dice Andrés mientras la besa con cariño. ¿Se habrá olvidado para siempre de Begoña?