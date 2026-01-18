Antena3
Agnès Llobet se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy satisfecha"

La actriz se ha deshecho en elogios con el equipo tras su el cierre de la trama de su personaje, Gema Azcona.

Entrevista exclusiva a Agnès Llobet

La nueva temporada de Sueños de libertad arranca con grandes novedades, una de ellas es la despedida de tres miembros de los Merino. Agnès Llobet ha interpretado a Gema desde el inicio de la ficción, lo que ha descrito como una "sensación de gratitud".

La actriz asumió el reto desde el principio, lo que le supuso tener que mudarse de ciudad junto a toda su familia. "Fue mi proyecto después de ser madre" ha comentado durante la entrevista.

Gema, su personaje, deja atrás Toledo para mudarse a Barcelona junto a su marido y su hijo, dejando una emocionante escena entre los tres personajes.

Capítulo 475 de Sueños de libertad; 13 de enero: Gema y Joaquín deciden marcharse a Barcelona para comenzar allí una nueva vida

La última escena que grabó la actriz es junto a su hijo Teo y su marido Joaquín, en esa escena le cuentan a su hijo la pérdida del bebé que esperaba el matrimonio.

"Nos hemos dejado el alma con pequeñas aportaciones"

Agnès ha hecho memoria y echa la vista atrás para recordar sus inicios y la importancia que ha supuesto Sueños de libertad en su vida. "Entrar en un proyecto muy grande, desde el principio es todavía más difícil" ha explicado la actriz. Además ha resaltado el gran equipo que forma la serie, "es una maravilla".

Un gran final a la altura de la gran relevancia de su personaje, no te pierdas la entrevista entera de Agnès Llobet en el vídeo.

¡Hasta siempre, Gema!

