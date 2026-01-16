Detrás de cámaras de la emotiva despedida de Joaquín, Gema y Teo en Sueños de libertad

El video revela el making of de la escena final entre Joaquín, Gema y Teo, donde los protagonistas afrontan una emotiva despedida tras decidir empezar un nuevo capítulo fuera de la ficción.

Actores y equipo compartieron impresiones sobre la intensidad del momento y cómo la grabación se convirtió en un homenaje al vínculo creado durante la serie.