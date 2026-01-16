Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Detrás de cámaras de la emotiva despedida de Joaquín, Gema y Teo en Sueños de libertad
Así se rodó la última escena de los Merino, con Javier Beltrán, Agnès Llobet y Nicolás Rodicio destacando la carga emocional y el ambiente del equipo en el plató.
El video revela el making of de la escena final entre Joaquín, Gema y Teo, donde los protagonistas afrontan una emotiva despedida tras decidir empezar un nuevo capítulo fuera de la ficción.
Actores y equipo compartieron impresiones sobre la intensidad del momento y cómo la grabación se convirtió en un homenaje al vínculo creado durante la serie.