Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 474

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Después del shock de haber perdido al bebé, Gema y Joaquín se alegran de poder tener una nueva oportunidad juntos, y Teo y Digna les arropan.

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Publicidad

Joaquín ha arropado a Gema después de su complicada intervención donde han perdido el bebé que esperaban, pero ella ha conseguido salvar su vida. Y ella ha reflexionado junto a él: “¿por qué nos pasamos la vida preocupados por cosas que no son importantes?”.

Joaquín le ha dicho muy sincero que ahora lo que quiere es cuidar a ella y a Teo. Así, Gema le ha susurrado con cariño “te quiero”.

Después ha llegado Teo junto su cama para preguntar por Gema, “¿Qué pasó? ¿fue por lo del corazón? Y Joaquín le ha explicado que ya no va a poder tener un hermanito.

El niño ha insistido sobre el tema y les ha preguntado si más adelante va a poder tener un hermanito, pero Digna le ha dicho cariñosa: “cielo, de eso ya hablaremos, ahora tu madre tiene que descansar”.

Finalmente, Teo ha comprendido que debido a la cardiopatía de Gema es peligroso que vuelva a quedarse embarazada de nuevo, y ambos se han abrazado. Ahora lo importante es que Gema se recupere bien. ¡Al menos están todos juntos!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Zerrin y Kazim

Zerrin besa a Kazim y le confiesa su amor en su momento más vulnerable: "Te quiero"

Halis

El abrazo más inquietante entre padre e hijo: ¿se despide Halis de Orhan para siempre?

Raúl Sanz
Contenido exclusivo

Raúl Sanz, entre dos decisiones sin tiempo para pensar en La Encrucijada Express: ¿será fan de los finales abiertos?

“No vas a manipularme nunca más”: Evren explota y le exige la verdad a Naz esta noche en Renacer
Avace

“No vas a manipularme nunca más”: Evren explota y le exige la verdad a Naz esta noche en Renacer

Seyran y Ferit
Capítulo 70

El momento más temido por Seyran: Ferit entra justo cuando le confiesa a Suna su enfermedad

Entre lágrimas, Seyran ha confesado su enfermedad sin imaginar que Ferit entraría justo en ese instante. ¿Habrá escuchado que se está muriendo?

Suna
Capítulo 70

Saffet rompe el silencio y deja a Suna destrozada: “Seyran va a morir”

El hermano de Tarik se encuentra a solas con Suna y le suelta la noticia que le cambia la vida: su hermana está gravemente enferma.

Seyran

Seyran confiesa su miedo más grande: “Ferit se destrozará cuando sepa que voy a morir”

Halis

Halis se retira y pasa el testigo a Orhan con un mensaje sobre la vida, la muerte y el amor que nadie olvidará

Ferit

El chantaje más peligroso: Tarik obliga a Ferit a elegir entre Seyran y su familia

Publicidad