Gema se recupera con los suyos tras su complicada intervención: “Todo va a salir bien”

Joaquín ha arropado a Gema después de su complicada intervención donde han perdido el bebé que esperaban, pero ella ha conseguido salvar su vida. Y ella ha reflexionado junto a él: “¿por qué nos pasamos la vida preocupados por cosas que no son importantes?”.

Joaquín le ha dicho muy sincero que ahora lo que quiere es cuidar a ella y a Teo. Así, Gema le ha susurrado con cariño “te quiero”.

Después ha llegado Teo junto su cama para preguntar por Gema, “¿Qué pasó? ¿fue por lo del corazón? Y Joaquín le ha explicado que ya no va a poder tener un hermanito.

El niño ha insistido sobre el tema y les ha preguntado si más adelante va a poder tener un hermanito, pero Digna le ha dicho cariñosa: “cielo, de eso ya hablaremos, ahora tu madre tiene que descansar”.

Finalmente, Teo ha comprendido que debido a la cardiopatía de Gema es peligroso que vuelva a quedarse embarazada de nuevo, y ambos se han abrazado. Ahora lo importante es que Gema se recupere bien. ¡Al menos están todos juntos!