Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna la verdad sobre la noche en la que murió don Pedro

El patriarca le comtará a la amdre de Joauqín y Luis un gran secreto que llevaba mucho tiempo ocultando.

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Paula seguirá intentando acercarse a Tasio, pero él pondra distancia con ella después de soñar que se besaba con ella. Se seguirá sintiendo muy culpable. ¿Se lo contará a Carmen?

Andrés y Valentina seguirán conectando cada vez más y, sobre todo, desde que han trabajado juntos.

Damián se enfrentará a Gabriel. No va a permitir que vuelva a hacer daño a su hija Marta.

Además, el patriarca le contará a Digna la verdad sobre la noche en la que murió don Pedro. Le confesará que el que él mató al que fue su marido. ¿Cómo reaccionará Digna?

Por otro lado, Álvaro, el amante de Beatriz, llega a Toledo. Un hombre que ha salido adelante a base de engaños y usando la fuerza.

El joven hablará con su novia de un incidente ocurrido cuando vivían en México que dejará a Beatriz sin palabras.

No te pierdas todo lo que pasará en los próximos capítulos de Sueños de libertad en atresplayer.

