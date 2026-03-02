Capítulo 509 de Sueños de libertad; 2 de marzo: Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

La llegada de Paula a la casa de los de De la reina ha puesto patas arriba la vida de Tasio. El tonteo y la complicidad que hay entre ellos es innegable, hasta el punto de que el hijo de Damián ha soñado que besaba a la sirvienta. Y aunque ha intentado disimular con Carmen, es innegable que el joven está empezando a ver a Paula como algo más que una simple amiga.

Quien también está confundida es Mabel. La pequeña de los Salazar acaba de instalarse en la Colonia y ha empezado a notar que Claudia guarda distancias con ella y no para de lanzarle pullas. ¿Confesará la extremeña la razón de su mala actitud con la joven Salazar?

Mabel también está a la orden del día en la casa de los Salazar. Su ausencia ha provocado rencillas entre Pablo y Nieves. Mientras que él cree que deben dejar a su hija ser libre para equivocarse, Nieves le ha ofrecido a Mabel el dinero que gana el cantina para que regrese a casa. ¡El drama está servido!

Sin embargo, Damián y Digna parecen estar pasando por un gran momento en su relación. El patriarca de los De la Reina está a punto de poner en marcha su nuevo negocio y no da dudado en agradecer a Digna su apoyo, confesando que es muy importante para él. La mayor de la familia Merino también le ha prometido que siempre estará para él.

Aunque para buen momento, el que atraviesan Marta y Cloe. Su relación está cada vez más consolidada, pero las amenazas de Gabriel y Don Agustín han obligado a la hija de Damián a llamar a Pelayo, o incluso viajar a México, para aparentar ser un matrimonio ejemplar. Cloe entiende su situación y prometer apoyarla haga lo que haga.

En otro orden de cosas, el triángulo Begoña-Gabriel-Beatriz promete revolucionar Sueños de Libertad. La primera mujer de Gabriel llegó a Toledo para sacarle todo su dinero...¡y lo está consiguiendo! Y aunque el sobrino de Damián ha sucumbido a su chantaje con tal de que se marche de la ciudad, la realidad es que Beatriz ha llegado para quedarse.

