Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 509 de Sueños de libertad; 2 de marzo: Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

El patriarca de los De la Reina también ha agradecido a Digna su apoyo para su próxima aventura empresarial.

Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

Publicidad

María Sicilia Fernández
Publicado:

La llegada de Paula a la casa de los de De la reina ha puesto patas arriba la vida de Tasio. El tonteo y la complicidad que hay entre ellos es innegable, hasta el punto de que el hijo de Damián ha soñado que besaba a la sirvienta. Y aunque ha intentado disimular con Carmen, es innegable que el joven está empezando a ver a Paula como algo más que una simple amiga.

Quien también está confundida es Mabel. La pequeña de los Salazar acaba de instalarse en la Colonia y ha empezado a notar que Claudia guarda distancias con ella y no para de lanzarle pullas. ¿Confesará la extremeña la razón de su mala actitud con la joven Salazar?

Mabel también está a la orden del día en la casa de los Salazar. Su ausencia ha provocado rencillas entre Pablo y Nieves. Mientras que él cree que deben dejar a su hija ser libre para equivocarse, Nieves le ha ofrecido a Mabel el dinero que gana el cantina para que regrese a casa. ¡El drama está servido!

Sin embargo, Damián y Digna parecen estar pasando por un gran momento en su relación. El patriarca de los De la Reina está a punto de poner en marcha su nuevo negocio y no da dudado en agradecer a Digna su apoyo, confesando que es muy importante para él. La mayor de la familia Merino también le ha prometido que siempre estará para él.

Aunque para buen momento, el que atraviesan Marta y Cloe. Su relación está cada vez más consolidada, pero las amenazas de Gabriel y Don Agustín han obligado a la hija de Damián a llamar a Pelayo, o incluso viajar a México, para aparentar ser un matrimonio ejemplar. Cloe entiende su situación y prometer apoyarla haga lo que haga.

En otro orden de cosas, el triángulo Begoña-Gabriel-Beatriz promete revolucionar Sueños de Libertad. La primera mujer de Gabriel llegó a Toledo para sacarle todo su dinero...¡y lo está consiguiendo! Y aunque el sobrino de Damián ha sucumbido a su chantaje con tal de que se marche de la ciudad, la realidad es que Beatriz ha llegado para quedarse.

No te pierdas nada de Sueños de Libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

Capítulo 509 de Sueños de libertad; 2 de marzo: Damián, a punto de poner en marcha su nuevo negocio

Beatriz vuelve a amenazar a Gabriel y le exige más dinero

Beatriz vuelve a amenazar a Gabriel y le exige más dinero: “Es el precio que tienes que pagar por estar con la otra”

Pablo y Nieves protagonizan una fuerte discusión

“Estoy harto de tus quejas”: Nieves y Pablo protagonizan una fuerte discusión llena de reproches

Marta está dispuesta a luchar por su relación con Cloe
Capítulo 509

Marta está dispuesta a luchar por su relación con Cloe, aunque Pelayo tendrá que estar más presente para no levantar sospechas

Tasio sueña que besa a Paula
Capítulo 509

¡Sube la temperatura! Tasio se despierta confundido tras soñar que besaba a Paula

Bahar
En redes

Demet Evgâr se despide de Bahar y de Renacer: “Gracias de corazón a todos los que hicieron esto posible”

La actriz que ha dado vida a Bahar se ha despedido de su personaje y de la serie en su cuenta oficial de Instagram.

“Sé el viejo Kazim”: el grito desesperado de Esme para destruir a la madre de Sinan
Capítulo 76

“Sé el viejo Kazim”: el grito desesperado de Esme para destruir a la madre de Sinan

Esme ha dicho basta. Tras recibir la visita secreta y cargada de veneno de Ayla, la madre de Seyran ha tomado una decisión peligrosa: ha acudido a Kazim para contarle toda la verdad y pedirle que vuelva a ser el hombre temido por todos. ¡La guerra entre los Sanli y los Kantarci ha estallado!

Javier Lara interpreta a Álvaro, el novio de Beatriz en Sueños de libertad

Javier Lara interpreta a Álvaro, el amante de Beatriz en Sueños de libertad

Ginés García Millán

Ginés García Millán da vida a Julio Varela en Entre tierras: "Es un hombre hecho a sí mismo, ambicioso”

Visita

Demir Baybars visita a Alya para ponerla en contra de Cihan: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Publicidad