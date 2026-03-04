Antena3
Ecmel estalla contra Sadakat en prisión: “¡Prefiero la celda a estar con esta víbora!”

La visita de Sadakat a la prisión ha terminado en un escándalo que nadie esperaba. La jefa de los Albora se ha presentado allí para ver a su cuñado, Ecmel, pero el encuentro ha durado menos que un suspiro.

Nada más verla, Ecmel se ha puesto fuera de sí. El odio que le tiene a su cuñada es tan grande que no ha podido contenerse y ha empezado a gritarle de todo delante de los guardias.

Ecmel no ha querido ni sentarse a la mesa con ella. "¡No tengo nada que hablar con esta mujer!", chillaba mientras los funcionarios intentaban agarrarlo para que no se le echara encima.

El preso estaba tan rabioso que ha llamado a Sadakat "víbora" y "ardilla traicionera". Para él, su cuñada es la persona más peligrosa del mundo y prefiere mil veces estar encerrado solo en su celda que aguantar un segundo de su presencia. Ha sido un momento de muchísima tensión donde Ecmel ha dejado claro que, para él, la familia Albora está muerta.

Pero ya sabemos cómo es Sadakat. A pesar de los insultos y del desplante de su cuñado, ella no se ha movido ni un pelo. Se ha quedado allí plantada, con esa cara de hielo que tiene siempre, viendo cómo se llevaban a Ecmel a la fuerza. Cuando se ha quedado sola, ha dicho: "Llegará el día en que hables".

Ella no ha ido allí de visita por cariño, ha ido a por información, y no va a parar hasta que Ecmel abra la boca, por las buenas o por las malas. ¡La guerra entre los cuñados acaba de estallar de la peor manera!

¡Chantaje en la familia!: La llamada de Pakize obliga a Nare a sacrificarse por Sahin

