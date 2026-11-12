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Capítulo 688

Las fotografías de Fina no convencen a Claudia y Valentina ni a un importante crítico de arte

La joven, muy nerviosa, presenta su trabajo en la exposición de Bianca.

Las fotografías de Fina no convencen a Claudia y Valentina ni a un importante crítico de arte

Las fotografías de Fina no convencen a Claudia y Valentina ni a un importante crítico de arte

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Julia Zapata López
Publicado:

Por fin ha llegado el día de la exposición de Bianca en la que Fina muestra sus fotografías.

Claudia y Valentina han acudido a la exposición para apoyar a su amiga y allí escuchan a un crítico de arte decir que no ve con buenos ojos las fotografías de Fina: “No tienen alma”.

Las dos se quedan muy sorprendidas y al final acaban confesando la una a la otra que ellas tampoco entienden del todo las fotografías que ha seleccionado su amiga: “Son muy raras”.

Claudia y Valentina no saben si deberían decirle la verdad a Fina y ambas llegan a la conclusión que tienen que confesarle que son un poco arriesgadas, pero mejor cuando acabe la exposición. ¿Acabarán diciéndole la verdad?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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