Capítulo 688
Las fotografías de Fina no convencen a Claudia y Valentina ni a un importante crítico de arte
La joven, muy nerviosa, presenta su trabajo en la exposición de Bianca.
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Por fin ha llegado el día de la exposición de Bianca en la que Fina muestra sus fotografías.
Claudia y Valentina han acudido a la exposición para apoyar a su amiga y allí escuchan a un crítico de arte decir que no ve con buenos ojos las fotografías de Fina: “No tienen alma”.
Las dos se quedan muy sorprendidas y al final acaban confesando la una a la otra que ellas tampoco entienden del todo las fotografías que ha seleccionado su amiga: “Son muy raras”.
Claudia y Valentina no saben si deberían decirle la verdad a Fina y ambas llegan a la conclusión que tienen que confesarle que son un poco arriesgadas, pero mejor cuando acabe la exposición. ¿Acabarán diciéndole la verdad?
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