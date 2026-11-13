¡Fina, decepcionada! Claudia le cuenta la mala crítica que escuchó de sus fotografías

Fina le ha pedido opinión a Claudia sobre sus fotografías en la exposición.

Su amiga, que escuchó las quejas del crítico durante el evento, ha intentado evitar por todos los medios el tema, desviando la conversación a la comida: “¡Estaba riquísimo!”

La fotógrafa, que algo sospecha, le ha pedido que vaya al grano. ¿Qué le parecieron sus fotografías?

En una demostración de amabilidad, le ha contado que le resultaron muy distintas a las que expuso en la casa colonial, más experimentales...

Finalmente, Fina ha conseguido sonsacarle a su amiga la opinión que escuchó del famoso crítico de arte y no lo ha encajado nada bien.

Acto seguido, les ha pedido perdón a ella y Miguel y se ha levantado de la mesa visiblemente dolida.

¿Qué va a pasar ahora?